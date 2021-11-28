Başkan Kılıç: Hizmetleri iki katına çıkardık

2019 yılında Tut Belediye Başkanlığına seçilmesiyle birlikte, oluşturduğu kaynaklarla, ilk etapta belediyenin geçmişine yönelik borçlarını temizlediğini aktaran Başkan Kılıç, personel borçlarını ve biriken tazminatlarını da ödediğini belirtti.

İsteyen vatandaşların belediyeye gelerek ödemeler ve borçlar hakkında gerekli evrakları incelemeleri mutlu edeceğini söyleyen Tut İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, "Tut’un acil çözüm bekleyen ivedi sorunlarını, hibe projelerle çözmeyi başaran Kılıç, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir çok belediyeden destek almayı başardı. Bu sayede, belediyenin makine ekipman parkı güçlendirildi, bir çok yol parke ve kilit taşı döşemesi ile yenilendi. Hesaplarını da ilk kez halka açtık. Kasamızda nakit 1 milyon TL civarında paramız var. İsteyen her vatandaşımız, kendi evi olan belediye binamıza gelerek, hesaplarımızı sorgulayabilir. Bundan gocunmayız, aksine mutluluk duyarız. Çünkü biz hesap verebilen bir belediye olma vaadiyle göreve gelmiştik. Geçmişte borçlu ve icralık durumlarla karşılaşmıştık. Bugün kasamızda milyon TL’lik paramızın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bu para bizim değil, halkın parası. Bunun da bilinmesini istiyoruz" dedi.