Başkan Karahan: Petrol günlük üretimi 7500 varilden 12 bin varil seviyesine ulaştı

Petrol arama üretim çalışmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü yapılan petrol aramaları sonucunda Gümüşlü, Boğazkaya, Altınpınar, Karakoç, Hiştur, Hasankendi, Çukurova, Çobanlı ve Doğankaya sahalarında petrol keşfedildiğini duyurdu.

Petrol İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Karahan, bölge faaliyet alanları içerisinde petrol arama ve sondaj faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek,"Olgunlar, Gürüz, Güzel ve Büklüm gibi sahalarda da petrol keşiflerinin yapılacağından umutluyuz. Son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde Adıyaman Bölge Müdürlüğümüz günlük üretimi 7500 varilden 12 bin varil petrol seviyesine ulaşarak ülke ekonomisine ve ilimize büyük katkılar sağlamıştır. Adıyaman Bölge Müdürlüğümüz petrol bölgesi olduğundan bu yatırımların arttırılarak devam etmesi halinde daha büyük petrol rezervlerinin keşfedilmesini beklemekteyiz.” dedi.