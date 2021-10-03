Başkan İzci: Genelge toplu iş sözleşmemize tamamen aykırıdır

Hak-İş’in Türk-İş Konfederasyonu ile birlikte ‘2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in katılımlarıyla imzalanmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile gönderdi.

Genelgede gece mesai ödemelerin kaldırılmasına Öz Sağlık-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Osman İzci, tepki göstererek, “Genelge evrensel hukuk kurallarına, iş kanununa ve toplu iş sözleşmemize tamamen aykırı” dedi.

"Hatalı uygulama en kısa sürede düzeltilecektir"

Genel Merkezin girişimleri ile hatalı uygulamadan en kısa sürede dönüleceğinin altını çizen İzci, “Sağlık bakanlığı yönetim hizmetlerinin çalışma esasları konulu yayınladığı genelgeden dolayı Türkiye geneli sağlık bakanlığına bağlı kurumlarda vardiya sistemi ve gece farkı ödenmemesi talimatı verilmiştir. Bakanlığın yayınladığı genelge evrensel hukuk kurallarına, iş kanununa ve toplu iş sözleşmemize tamamen aykırıdır. Adıyaman şube başkanlığı olarak kurum amirlerimizle gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. Öz Sağlık-İş sendikamız genel başkanımızın öncülüğünde çalışma bakanlığı ve sağlık bakanlığı ile ayrı ayrı görüşmeler yapmaktadır. Genel merkezimizin girişimleriyle hatalı uygulama en kısa sürede düzeltilecektir. Bundan en küçük şüphemiz yok. Genel başkanımızın da deyimiyle işçi ve emekçinin 1 kuruşunu ve hakkını kimseye yedirmeyeceğiz” diye konuştu.