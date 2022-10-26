Başkan İşeri: Türkiye’nin badem diyarına vergi şoku

Badem üreticilerinin bölgemize ve özellikle de ülkemiz için kazanımlarını görmezden gelinmeyecek kadar büyük bir tarımsal etken olduğunu belirten KGY Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, ithal bademde uygulanacak olan vergilerin %36'dan %2'ye düşürülmesiyle Adıyaman’daki badem üreticilerini büyük bir sıkıntı beklediğini söyledi.

Adıyaman’da yıllar önce pamuk ve tütün üreticilerinin başına gelen benzer sıkıntıların şimdi de badem üreticilerinin başına geldiğini belirten KGY Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, gümrük vergilerinin eski seviyeye dönmesi gerektiğini vurguladı.

Başkanı İşeri, “Adıyaman da 100 bin dönüm üzerinde ekili alan olup 4 milyonun üzerinde badem ağaçları var. Dolayısıyla binlerce ailenin geçim kaynağı olup 10 binlerce insan içinde istihdam alanıdır. Aynı zamanda da ithalat için ödenen 150 milyon doların önemli bir kısmını ülkede tutan önemli bir istihdam. İthal badem de vergilerin %36'dan %2'ye düşürülmesi ve Tarım Kredi Birlik Aş. Bakanlığın badem alımında % 10 indirime gitmesi, bölgemizdeki badem üreticilerinin iflası ve bu sektör de çalışan binlerce ailelerin de tekrardan işsiz kalmasını kolaylaştıracaktır. Badem ile ilgili düzenlenen son vergi indirimiyle bölgemizdeki baden üreticilerinin, ithal badem ile rekabet şansı çok zor olur. Aynı şekilde Tarım Kredi Kooperatifleri de geçen hafta alım badem alım fiyatını % 10 aşağı çekti. Dolayısıyla yapılan bu son uygulamalar badem üreticilerinin zarar etmesine neden olacak. Çünkü bölgemizdeki badem üreticilerinin ithal badem üreticileriyle yarışacak bir durumu yok. Hele bu şekilde asla bir şey yapamazlar. Adıyaman’da yıllar önce pamuk ve tütün üreticilerinin başına gelen benzeri sıkıntıları şimdi de badem üreticilerinin başına gelmesin. Kazanamayan üreticilerimiz, büyük zararların eşiğine gelmeden bu yanlış uygulama düzeltilmelidir. İthal badem ile ilgili gümrük vergileri acilen tekrar eski seviyeye getirilmeli. Pamuk ve tütünden sonra bademde daha yeni yeni belini doğrultmaya kalkan Adıyamanlı tüm çiftçilerimizin alın terine sahip çıkalım. Bu memleket hepimizin” diye konuştu.