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Başkan İşeri: Kahta OSB yeni rant kapısı olmasın

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, kamulaştırma bedeli 28 milyon olan 2.etap OSB ile ilgili açıklamalarda bulundu.

22 Temmuz 2022 Cuma 11:33
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Başkan İşeri: Kahta OSB yeni rant kapısı olmasın

OSB’ler üzerinden hiç kimsenin rant hesabı yapmaması ve gerçek yatırımcıların önünün açılması için gerekli çalışmaların titizlikle yürütülmesi gerektiğini belirten Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, sadece şartları uygun olan firmalara yardımcı olunmasını ve kiralama ya da emlakçılık mantığı ile gelen firmalara ise asla yer verilmemesi gerektiğini söyledi.
"Kiralama mantığı olan firmalara verilmemeli"
Kamulaştırma bedeli 28 milyon olan 2. Etab Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) kurulmasının sevindirici olduğuna dikkat çeken Başkan Mustafa İşeri,"İlçemizde 2. Etap OSB’nin kurulması ilçemiz ve bölgemiz için elbette çok güzel ve sevindirici bir gelişme. Sanayi Bakanlığımız, ilçemizde 500 dönümlük 2. OSB’nin kurulması için 48 parsellik çalışma başlattı. Yüzlerce yatırımcının başvuru yaptığı tahmin edilmektedir. Arsa tahsisinde istihdam ön plana alınmalıdır. Özellikle de 1. Etap OSB’deki yerini kiraya veren firmaların başvuruları öne alınmamalı. Üretim değil de kiralama ya da emlakçılık mantığı ile gelen firmalara da asla yer verilmemeli. Bunun yerine yeni istihdam alanları için çalışan üretici firmalara yer verilmesi elzemdir. OSB’ler üzerinden hiç kimsenin farklı hesaplara girmemesi ve gerçek yatırımcıların önünün açılması için gerekli çalışmaların titizlikle yürütülüp sadece şartları uygun olan firmalara yardımcı olunmalı. Çünkü sanayiciler, üreticiler bu ülkede takdir edilmesi geren insanlardır. Onlara gerekli tüm kapıların açılması memleketimizin menfaatinedir."dedi.
"Emlakçılık mantığı ile sürdürülen bir rant kapısı olmamalı"
OSB, ilçe için ve geleceği açısından çok önemli bir çalışma olduğunu belirten İşeri, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Emlakçılık mantığı ile sürdürülen yeni bir rant kapısı olmamalı. Özellikle sanayinin yoğun olduğu yerlerde arsaların metrekare fiyatlarının nasıl arttığı aşikardır. Evet 2. Etap OSB kuruluyor ama yeni bir rant ekonomisine dönüştürülmesin. OSB, ilçemizin geleceği açısından çok önemli bir çalışmadır. Bu anlamda 2. Etap OSB’den hiç kimsenin herhangi bir rant sağlamasının mümkün olamayacağı bir sistem yürütülmeli. OSB üzerinden haksız bir kazanç sağlanmasına asla müsaade edilmemelidir. 2. Etap OSB’miz paylaşılamayan rant kavgası ile gündeme gelmesin. Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti olarak OSB’lerin kurulmasına, sanayileşmenin büyümesine, istihdamın artmasına karşı değiliz. Biz, OSB’nin daha da büyümesine, ülke ekonomisine katkı sunmasını destekliyoruz. Ancak, ülke kaynaklarının heba olmaması, doğru yatırımcıların tespit edilmesi ve ilçemizin katma değerini arttıracak yeni farklı sektörlerin OSB’de yatırım yapmasını istiyoruz"

Kaynak: PHA
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