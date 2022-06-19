Başkan Ergen: 3600 ek göstergede büro hizmet kolu göz ardı edildi

Başkan Ergen açıklamasında mevcut düzenlemenin eksik, adalet duygusundan yoksun ve çalışma barışını bozacağını belirterek, Büro Memur-Sen olarak 3600 ek gösterge düzenlemesini mevcut hali ile kabul etmediklerini belirtti.

Genel İdare Hizmetler Sınıfı'nda olan büro hizmet kolunun 3600 ek göstergede göz ardı edildiğini belirten Ergen "Adalet anlayışından yoksun bu düzenleme TBMM'de düzeltilmelidir." ifadelerini kullandı.

Büro Memur-Sen olarak kamu görevlilerinin düzenlemeden adaletli şekilde faydalanması için iş bırakma dahil, 2 aşamalı eylem planı hayata geçirdiklerini belirten Ergen, "Bu düzenlemedeki eksiklikler ve adaletsizlikler düzeltilene kadar mücadelemiz ve eylemlerimiz devam edecektir." dedi.

"3600 ek göstergede büro hizmet kolu göz ardı edildi"

Büro hizmet kolunun 3600 ek göstergede göz ardı edildiğini belirten Ergen "Geçtiğimiz hafta hükümetimiz tarafından 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili birtakım açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaların çerçevesine baktığımızda Cumhurbaşkanımızın 2018 yılında ifade etmiş olduğu dört meslek grubu olan öğretmenler, hemşireler, imamlar ve polisler olmak üzere halihazırda ek göstergesi 3000 olan bu unvanlara 600 ek puan verilerek 3600'e çıkarılması sağlanmış oldu ve yine bu birimlerde çalışan bu dört meslek grubundaki 2 yıllık yüksek okul mezunu olan unvanı memur olanlara da birinci dereceye geldiklerinde 3600 ek göstergenin verilmesi söz konusu olacak. Ancak 3600 ek gösterge çalışması yapılırken Genel İdare Hizmetler Sınıfı'nda olan lisans ve önlisans mezunu yüzbinlerce çeşitli ünvan ve statülerde ve 8 bakanlıkta hizmet veren büro hizmet kolu 3600 ek göstergede unutulmuştur, göz ardı edilmiştir. Hükümetimiz bütün kamuda çalışanlara 600 ek puan vermiştir. Böylece Genel İdare Hizmetler Sınıfı'nda çalışan bütün unvanlarda ki 2200 ek göstergeye sahip olan memurların ek göstergesi 2800'e çıktı. Bu emekli tazminatında 4 bin TL bir iyileştirme, emekli maaşında ise 118 TL bir iyileştirmeye tekabül etmektedir. Kamu oyuna verilen algı sanki herkese 600 puan verilmesi ile adaletli bir dağılım yapılmış gibi anlatılmaya çalışılıyor. Oysa aynı ünvanda hatta iki alt kademedeki ünvandaki bekçi dahi 1.400 TL maaşına zam , 50.000 TL de ikramiyesine zam alırken, diğer tarafta aynı unvandakinin maaşına 118 TL ve ikramiye tazminatında 4000 TL zam yansımaktadır. Bu dağılımın neresinde adaletli dağılım vardır takdiri kamu oyuna bırakıyoruz."dedi.

Bütün personellerin 3600'ü diğer unvanlardaki gibi hak ettiğini ifade eden Başkan Ergen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ancak Genel İdare Hizmetler Sınıfı'nda KPSS A grubundan sınavlara girmiş, 5 tane sınavı aşarak gelmiş olan unvanlar mevcuttur. Bu unvanlara 3600 ek göstergenin direk verilmesi, unvan bazında verilemeyenlere ise birinci derecenin dördüne gelindiğinde 3600 ek göstergenin verilmesi gerekiyor. Hükümetimiz ben eşit davrandım diyerek herkese 600 puan verdi ancak eşitlik adaleti sağlamıyor. Şu anda lisans mezunu olan bütün personeller de 3600'ü diğer unvanlardaki gibi hak etmektedir. Devletin temel taşını oluşturan kamu kurumlarında çalışmaktadırlar ancak bütün bu kurumlarda çalışanlara 600 puan verilerek 2200 ek gösterge 2800'e çıkartıldı. Bu gerçek anlamda bir artış yapmamıştır. Diğer 3600 alan unvanlarda ise emekli tazminatına 50 bin TL, emekli maaşında ise 1400 TL fark etmektedir. Arada 10 kat fark var."