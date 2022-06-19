Galeriler Yazarlar
Adıyaman 37
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.533,33
ALTIN
1.024,88
DOLAR
17,33
STERLİN
21,22
EURO
18,20

Başkan Ergen: 3600 ek göstergede büro hizmet kolu göz ardı edildi

Büro Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mahmut Ergen, 3600 ek gösterge ile değerlendirmede bulundu.

19 Haziran 2022 Pazar 11:03
10 Okunma
Başkan Ergen: 3600 ek göstergede büro hizmet kolu göz ardı edildi

Başkan Ergen açıklamasında mevcut düzenlemenin eksik, adalet duygusundan yoksun ve çalışma barışını bozacağını belirterek, Büro Memur-Sen olarak 3600 ek gösterge düzenlemesini mevcut hali ile kabul etmediklerini belirtti.
Genel İdare Hizmetler Sınıfı'nda olan büro hizmet kolunun 3600 ek göstergede göz ardı edildiğini belirten Ergen "Adalet anlayışından yoksun bu düzenleme TBMM'de düzeltilmelidir." ifadelerini kullandı.
Büro Memur-Sen olarak kamu görevlilerinin düzenlemeden adaletli şekilde faydalanması için   iş bırakma dahil, 2 aşamalı eylem planı hayata geçirdiklerini belirten Ergen, "Bu düzenlemedeki eksiklikler ve adaletsizlikler düzeltilene kadar mücadelemiz ve eylemlerimiz devam edecektir." dedi. 
"3600 ek göstergede büro hizmet kolu göz ardı edildi"
Büro hizmet kolunun 3600 ek göstergede göz ardı edildiğini belirten Ergen "Geçtiğimiz hafta hükümetimiz tarafından 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili birtakım açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaların çerçevesine baktığımızda Cumhurbaşkanımızın 2018 yılında ifade etmiş olduğu dört meslek grubu olan öğretmenler, hemşireler, imamlar ve polisler olmak üzere halihazırda ek göstergesi 3000 olan bu unvanlara 600 ek puan verilerek 3600'e çıkarılması sağlanmış oldu ve yine bu birimlerde çalışan bu dört meslek grubundaki 2 yıllık yüksek okul mezunu olan unvanı memur olanlara da birinci dereceye geldiklerinde 3600 ek göstergenin verilmesi söz konusu olacak. Ancak 3600 ek gösterge çalışması yapılırken Genel İdare Hizmetler Sınıfı'nda olan lisans ve önlisans mezunu yüzbinlerce çeşitli ünvan ve statülerde ve 8 bakanlıkta hizmet veren büro hizmet kolu 3600 ek göstergede unutulmuştur, göz ardı edilmiştir. Hükümetimiz bütün kamuda çalışanlara 600 ek puan vermiştir. Böylece Genel İdare Hizmetler Sınıfı'nda çalışan bütün unvanlarda ki 2200 ek göstergeye sahip olan memurların ek göstergesi 2800'e çıktı. Bu emekli tazminatında 4 bin TL bir iyileştirme, emekli maaşında ise 118 TL bir iyileştirmeye tekabül etmektedir. Kamu oyuna verilen algı sanki herkese 600 puan verilmesi ile adaletli bir dağılım yapılmış gibi anlatılmaya çalışılıyor. Oysa aynı ünvanda hatta iki alt kademedeki ünvandaki bekçi dahi 1.400 TL maaşına zam , 50.000 TL de ikramiyesine zam alırken, diğer tarafta aynı unvandakinin maaşına 118 TL  ve ikramiye tazminatında 4000 TL zam yansımaktadır. Bu dağılımın neresinde adaletli dağılım vardır takdiri kamu oyuna bırakıyoruz."dedi.
Bütün personellerin 3600'ü diğer unvanlardaki gibi hak ettiğini ifade eden Başkan Ergen, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ancak Genel İdare Hizmetler Sınıfı'nda KPSS A grubundan sınavlara girmiş, 5 tane sınavı aşarak gelmiş olan unvanlar mevcuttur. Bu unvanlara 3600 ek göstergenin direk verilmesi, unvan bazında verilemeyenlere ise birinci derecenin dördüne gelindiğinde 3600 ek göstergenin verilmesi gerekiyor. Hükümetimiz ben eşit davrandım diyerek herkese 600 puan verdi ancak eşitlik adaleti sağlamıyor. Şu anda lisans mezunu olan bütün personeller de 3600'ü diğer unvanlardaki gibi hak etmektedir. Devletin temel taşını oluşturan kamu kurumlarında çalışmaktadırlar ancak bütün bu kurumlarda çalışanlara 600 puan verilerek 2200 ek gösterge 2800'e çıkartıldı. Bu gerçek anlamda bir artış yapmamıştır. Diğer 3600 alan unvanlarda ise emekli tazminatına 50 bin TL, emekli maaşında ise 1400 TL fark etmektedir. Arada 10 kat fark var."

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Çatan: Esnafa özel destek paketi hazırlanmalı
Başkan Çatan: Esnafa özel destek paketi hazırlanmalı
Deniz: Adaletin sağlanması ve çalışma barışının bozulmaması için tablo güncellenmeli
Deniz: Adaletin sağlanması ve çalışma barışının bozulmaması için tablo güncellenmeli
Vali Çuhadar, 1 milyon sertifikalı meyve fidanı üretimi yapılan köye ziyaret etti
Vali Çuhadar, 1 milyon sertifikalı meyve fidanı üretimi yapılan köye ziyaret etti
Ekonomi medyasının başarı ödülleri verildi
Ekonomi medyasının başarı ödülleri verildi
Akyıldız: ’’Dekorasyonda yüzümüzü doğaya döndük’’
Akyıldız: ’’Dekorasyonda yüzümüzü doğaya döndük’’
SANKO Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldı
SANKO Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldı
Araç Parçasının Sıfır Olduğunu Anlamanın 4 Yolu
Araç Parçasının Sıfır Olduğunu Anlamanın 4 Yolu
ASİD ve GUSAT üyeleri istişare toplantısında bir araya geldi
ASİD ve GUSAT üyeleri istişare toplantısında bir araya geldi
Çimentonun estetik kullanımları ödüllendirildi
Çimentonun estetik kullanımları ödüllendirildi
Dron teknolojisi çiftçiye kazandırıyor
Dron teknolojisi çiftçiye kazandırıyor
Başkan Demir: Bu hayat pahalılığında yüzde 7,5 maaş zammı ile yaşanmaz
Başkan Demir: Bu hayat pahalılığında yüzde 7,5 maaş zammı ile yaşanmaz
Ali Deniz: Enflasyonun alım gücümüzü düşürmemesi için eşel-mobil şart
Ali Deniz: Enflasyonun alım gücümüzü düşürmemesi için eşel-mobil şart
Kara kışta zarar gören seralar yeniden üretime geçti
Kara kışta zarar gören seralar yeniden üretime geçti
Adıyaman’da İl İstihdam Kurulu toplandı
Adıyaman’da İl İstihdam Kurulu toplandı
Ünal: Ramazan sonrası altın satışlarında hareketlilik bekliyoruz
Ünal: Ramazan sonrası altın satışlarında hareketlilik bekliyoruz
Türkiye’nin badem diyarına don zararı
Türkiye’nin badem diyarına don zararı
Tekstil Kent Projesi’nde hafriyat çalışmaları başladı
Tekstil Kent Projesi’nde hafriyat çalışmaları başladı
Erdemoğlu Holding’den Adıyaman’a büyük yatırım
Erdemoğlu Holding’den Adıyaman’a büyük yatırım
Başkan Salman: Kredileri fırsata çeviren esnaflarımız var
Başkan Salman: Kredileri fırsata çeviren esnaflarımız var
İŞKUR İl Müdürü Yücekaya: 'Yüksek işsizlik' diye kamuoyu manipüle etmek gerçeklikten uzaktır - Videolu Haber
İŞKUR İl Müdürü Yücekaya: 'Yüksek işsizlik' diye kamuoyu manipüle etmek gerçeklikten uzaktır - Videolu Haber
Türkiye Gremen Mikro Finans üyelerinden Vali Çuhadar'a ziyaret
Türkiye Gremen Mikro Finans üyelerinden Vali Çuhadar'a ziyaret
Samsat ilçesi yeniden inşa ediliyor
Samsat ilçesi yeniden inşa ediliyor
Adıyaman Belediyesi'nde sosyal denge tazminatı anlaşması imzalandı
Adıyaman Belediyesi'nde sosyal denge tazminatı anlaşması imzalandı
İMİB Başkanı Aydın Dinçer hammadde meselesine dikkat çekti
İMİB Başkanı Aydın Dinçer hammadde meselesine dikkat çekti
Başkan Ünverdi, Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
Başkan Ünverdi, Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
Evony Siyah 50'li Yumuşak Elastik Kulaklı 3 Katlı Cerrahi Maske Fiyatları
Evony Siyah 50'li Yumuşak Elastik Kulaklı 3 Katlı Cerrahi Maske Fiyatları
Özel İdare’den kırsala hizmet atağı
Özel İdare’den kırsala hizmet atağı
Adıyaman Belediyesi’nden daimi işçilere rekor zam
Adıyaman Belediyesi’nden daimi işçilere rekor zam
AK Partili Diler: Kadınlarımızın her alanda iş gücüne katılımını önemsiyoruz
AK Partili Diler: Kadınlarımızın her alanda iş gücüne katılımını önemsiyoruz
Kahta Belediyesi’nde asgari ücret 5 bin 322 TL olarak belirlendi
Kahta Belediyesi’nde asgari ücret 5 bin 322 TL olarak belirlendi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim