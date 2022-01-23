Başkan Çatan'dan vatandaşlara çağrı: Alışverişinizi yerel esnaftan yapın

Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Çatan, Ulusal zincir marketlerin küçük esnafı bitirme noktasına getirdiğini belirterek, vatandaşları yerel marketlerden alışveriş yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

Kahta'dan günlük 600-700 Lira sıcak para çıkışı olduğunu ve yerel esnafın sıkıntı yaşadığının altını çizen Çatan," 2021 yılında küçük esnaflarımız büyük marketlerin olmasında dolayı çok sıkıntı çektiler. Halkımız yerel esnaflarımızdan alışveriş yapmalarını istiyoruz. Eğer esnaflarımızdan alışveriş yapılırsa burada sıcak para akışı olur ve esnaflarımız daha rahat ederler. Büyük marketlerden alışveriş yaptıklarında Kahta’dan günlük 600-700 lira sıcak para çıkışı oluyor."dedi.

"Vatandaşlarımız yerel esnaflarımızdan alışveriş yapmalarını istiyoruz"

Ulusal marketlerden ötürü birçok esnaf işyerini kapattığını hatırlatan Çatan,"Halkımız yerel esnaflarımızdan alışveriş yaptıkları zaman bu para esnaflarımızda kalacak. Ulusal zincir marketler kazandıkları parayı dışarı götürüyor. Esnaflarımız her konuda vatandaşlarına yardımcı oluyor ve onları yalnız bırakmıyorlar. Onun vatandaşlarımız yerel esnaflarımızdan alışveriş yapmalarını istiyoruz. Bu ulusal marketlerden dolayı esnaflarımızın çoğu işlerini bırakıp kepeklerini kapattılar. Pandemi döneminde en çok esnaflarımız etkilendi. Bizlerde her konuda esnaflarımızın yanında durduk. Bir ili ayakta tutan yerel esnaflarımızdır"şeklinde konuştu.