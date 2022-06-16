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Başkan Çatan: Esnafa özel destek paketi hazırlanmalı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Çatan, son günlerde yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı esnaf ve sanatkara özel destek paketi hazırlanması gerektiğini söyledi.

16 Haziran 2022 Perşembe 15:50
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Başkan Çatan: Esnafa özel destek paketi hazırlanmalı

"Sıfır faizli, en az bir yıl geri ödemesiz, minimum 50 bin TL kredi imkânı sağlanmalıdır"
Yaklaşık iki yıl süren salgın hastalık ve buna bağlı olarak yaşanan sıkıntılar ile son günlerde yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı esnaflar için özel destek paketi hazırlanması gerektiğini belirten Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Çatan," Corona virüs sebebiyle onlarca meslek kolundaki esnaf ve sanatkârlarımızın faaliyetlerine ara verilirken diğer meslek kollarındaki esnafımız da siftahsız dükkân kapatıyor. Ancak kira, stopaj, elektrik, su, doğal gaz gibi enerji maliyetleri, sosyal güvenlik primleri gibi ödemeleri devam ediyor. Bu sebeple, korona virüs sebebiyle ticari faaliyetlerine geçici süre ile ara verilen esnaf ve sanatkârlarımız başta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkârlarımıza özel bir destek paket hazırlanmalı. Hiçbir engel ve prosedür olmaksızın talepte bulunan her esnafımıza sıfır faizli, en az bir yıl geri ödemesiz, minimum 50 bin TL kredi imkânı sağlanmalıdır" dedi.
"Borçlarını ödeyemeyen esnaf ve sanatkârlar zor bir süreçten geçmektedir"
Esnafın rahatlatılması ile vatandaşların ve piyasanın da rahatlayacağını dile getiren Başkan Mehmet Çatan, “Salgın hastalık dolayısıyla yaklaşık iki yıldır elektrik, doğalgaz, vergi, SGK, Bağ-Kur, kredi, kira ve piyasaya olan diğer borçlarını ödeyemeyen esnaf ve sanatkârlar zor bir süreçten geçmektedir. Her zaman söylenildiği gibi eğer hepimiz aynı gemide isek, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bu günlerde özel bankalar esnafın, vatandaşın kredi, kredi kartı, açık hesap, BCH (Borçlu Cari Hesap) faizlerini almasınlar, doğalgaz, elektrik, telefon gibi ödemeler en az 3 ay süre ile aracı şirketler tarafından ertelensin. Bu günler herkes için zor günler ve böyle zor günlerde herkes herkese yardımcı olsun" şeklinde konuştu.
"SGK, Bağ-Kur, vergi gibi ödemeleri en az 6 ay süre ile faizsiz olarak ertelenmelidir"
Başkan Çatan, esnafın acil taleplerini ise şöyle sıraladı:
"Her esnafımıza sıfır faizli, en az bir yıl geri ödemesiz, minimum 50 bin TL kredi verilmelidir. Esnaf ve sanatkarlarımızın çek, senet, kredi kartı ile kamu ve özel bankalarına olan kredi ve BCH ödemeleri en az 6 ay süre ile ertelenmelidir. Esnaf ve sanatkarların elektrik, su, doğalgaz, SGK, Bağ-Kur, vergi gibi ödemeleri en az 6 ay süre ile faizsiz olarak ertelenmelidir. Esnaf ve sanatkarlarımızın işyerleri kapalı olduğu dönemler için kira desteği verilmelidir. Esnaf ve sanatkarlarımıza işyerleri kapalı olduğu dönem müddetince geçimlerini sağlayacak miktarda işsizlik ödeneği verilmelidir. SGK prim borcu olan esnaf ve sanatkarların yıl sonuna kadar tedavi ve ilaç ihtiyacı karşılanmalıdır. Esnaf ve sanatkarların kredilerden yararlanabilmesi için kapsamlı bir sicil affı getirilmelidir"

Kaynak: PHA
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