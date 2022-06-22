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Aydın: Mermer ihtisas OSB arsa tahsis işlemleri başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) faaliyete geçerek arsa tahsis işlemlerine başlanıldığını açıkladı.

22 Haziran 2022 Çarşamba 10:54
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Aydın: Mermer ihtisas OSB arsa tahsis işlemleri başladı

"Mermer rezervlerinin yüzde 15'i Adıyaman'da bulunmaktadır"
Mermerler bloklar halinde ihraç edilirken artık kurulan OSB ile birlikte işlenerek Adıyaman ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,"Adıyaman’dan günde aşağı yukarı 100 TIR Mersin Limanı’na ihraç mermer ürünü taşıyor. Bunlar başta Uzakdoğu olmak üzere, İtalya’ya ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerine gidiyor. Şu anda kentimizden blok mermer ihraç ediyoruz. Maden tetkik arama genel müdürlüğünün verilerine göre Türkiye'de bulunan mermer rezervlerinin yüzde 15'i Adıyaman'da bulunmaktadır. Mermerler bloklar halinde ilimizden ihraç edilirken artık kurulan OSB'miz ile birlikte işlenerek Adıyaman ekonomisine ciddi katkılar sağlayacaktır. İlimiz altıncı bölge teşviklerinden faydalanmaktadır. Altıncı bölge teşvikleri ile birlikte ilimize mermer alanında yatırım yapmak isteyen yatırımcılar birçok avantaja sahip olacaktır. İlimizde istihdama katkı sunacak olan bu yatırımın ilimize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a teşekkür ediyorum."dedi.

 

Kaynak: PHA
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