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Ayakkabı Kent inşaatı yükseliyor

'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' çerçevesinde Adıyaman'a kurulması için inşaat çalışmalarına başlanan 'Ayakkabı Kent' inşaatı yükselmeye başladı.

14 Aralık 2022 Çarşamba 14:36
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Ayakkabı Kent inşaatı yükseliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından da organize edilen 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' çerçevesinde Adıyaman Belediyesi'nin gayretleriyle kente kazandırılarak inşaat çalışmalarına başlanan 'Ayakkabı Kent Projesi' hızla yükseliyor.
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden inşaat çalışmalarının hızla ilerlediğini söyleyen sorumlular, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın büyük gayretleriyle şehre kazandırılan projenin tamamlanmasıyla ve tam kapasite durumunda çalışması halinde bin 500 kişinin istihdam edileceğini dile getirdi.
11 bin 500 metrekaresi kapalı toplam 30 bin metrekarelik alana sahip olacak olan ve içerisinde 5 adet üretim tesisi ile 2 adet spor tesisinin bulunacağı projede gelinen son durum hakkında da bilgi veren sorumlular Adıyaman'ın, ülkedeki 6 büyük sektörden bir tanesi olan ayakkabı sektöründe söz sahibi olmasını sağlayacak olan projenin kaba inşaatının devam ettiğini ve kolonlarının yükseldiğini ifade etti.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 14.12.2022 16:33
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