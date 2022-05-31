Araç Parçasının Sıfır Olduğunu Anlamanın 4 Yolu

Otomobil satın alırken parçaların sıfır olduğunu anlamak oldukça önemli. İkinci el otomobil satın alırken, değişen parça olup olmadığını anlamak için dikkat edilen bu durum, sıfır otomobil alırken de önemli. Peki araç parçasının sıfır olduğunu anlamanın yolları neler? Bazı parça değişimleri ve işlemleri çok profesyonel seviyede yapılsa dahi, parça değişimlerini belli metotlarla anlamak mümkündür. isuzuparca.com Dijital Kanallar Sorumlusu Efe Yılmaz, araç parçalarının sıfır olup olmadığını anlamanın önemli yollarını paylaştı.

Renk tonlarındaki değişime dikkat

Isuzu TFR yedek parça hizmeti sayesinde önemli deneyimler elde eden Dijital Kanallar Sorumlusu Yılmaz, parça değişimi konusunda araç sahiplerine şu bilgileri verdi:

Değişen parçaları anlamanın birçok yolu var ancak en temel konu, parçalar arasındaki ton farklılıklarını görmek. Üst düzey bir profesyonel tarafından yapılmamışsa, araç parça değişimleri güneşin iyi vurduğu bir ortamda, renk tonlarını analiz ederek anlaşılabilir. Buna ek olarak renk tonundan parça değişimini anlamak için, aracın aynı zamanda temiz olması avantaj sağlar.

Parça değişimi olup olmadığını anlamanın ikinci yolu, değişime dair bir iz olup olmaması. Parça değişimi yapıldığında, hem parçayı tutan vidalardaki izler hem de anahtar gibi araçların izleri bize fikir verebilir. Aracın iç parçalarındaki değişimler bu izlerden çok rahat anlaşılır ancak bilinmesi gereken bir konu daha mevcut, o da bazı markalar fabrikasyon sürecinde araç henüz banttan inmeden de parçalar üzerinde işlem yapabiliyor. PDI gibi testlerde tabii ki, değişimin fabrikadan kaynaklı olup olmadığı da görülebilir.

Montaj noktaları incelenmeli

Parçanın orjinal olup olmadığını anlamanın yollarından bir diğeri montaj noktalarına dikkat etmek. Bagaj, kapı ya da kaput gibi bölümlerin birleşim yerlerindeki vidaların durumu, izleri değişim konusunda bilgi verebilir. Bununla birlikte, bu parçalar arasındaki boşluklar da bir parça değişimi olup olmadığına dair bilgi verecektir. Fabrika çıkışında araçların sahip olduğu form, ciddi bir parça değişimi olması durumunda bozulur ve kimi zaman bu farklılık, bir bakışta dahi anlaşılabilir. Montaj noktalarına bakıldığında, parça değişimi güneş etkisiyle olabilecek yıpranma ve sararmadan da anlaşılabilir. Ancak çok dikkatli ve titiz bir şekilde bakılmalıdır.

Son olarak, SBM üzerinden aracın değişen parçasının olup olmadığı kontrol edilebilir. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) uygulamasında aracın parçasının değişip değişmediği öğrenilebilir. Değişim sigortaya işlenmişse burada kaç parçanın değiştiği, hasar tutarı ve tarihi plaka ve şasi numarası üzerinden görülebilir. Bununla birlikte parçaların değişimi sigortaya işlenmemiş olabilir. Bu nedenle yukarıdaki teknikleri baz alabilir ya da araç profesyonel bir yedek parça servisine götürerek kontrol ettirilebilir. Örneğin Mitsubishi L 200 yedek parça gibi diğer araçların yedek parça süreçlerinde, profesyonel bir incelemeyle sonuç alınabilmektedir.

Karamandan Haber Ajansı