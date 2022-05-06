Ali Deniz: Enflasyonun alım gücümüzü düşürmemesi için eşel-mobil şart

Eğitim Bir Sen Adıyaman Şubesi İşyeri Temsilcileri toplantısında enflasyonu değerlendiren Ali Deniz, "TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerine göre; Nisan enflasyonu yüzde 7,25, Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 31,70, yıllık enflasyon yüzde 69,97 oldu. Nisan ayı itibariyle ise enflasyon farkı yüzde 22,51 olarak gerçekleşti. Pandemiye bağlı olarak gelişen ve devamında bölgesel ve küresel düzlemde oluşan siyasi krizlerin yansımasıyla enflasyon oranları; gerek aylık gerekse yıllık olarak son yıllarda görülmeyen düzeyde artış göstermiş ve yüksek enflasyon rakamlarına maruz kalmamıza neden olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Alım gücünün korunması gerektiğini bir kez daha yineliyoruz"

Özellikle enerji, yakıt, emtia ürünleri başta olmak üzere bütün tüketim ürünlerinde yaşanan fiyat artışları, başta kamu görevlileri olmak üzere sabit gelirlilerin alım gücünü ciddi oranda düştüğünü, gelir dağılımında adaletsizliği arttırdığını belirten Deniz, "Eşel-mobil sistemi devreye girmelidir. Memur-Sen olarak; fiyat istikrarını gerçekleştiren devlet, devletini her koşulda destekleyen millet şeklinde enflasyonla topyekun mücadele olmalı diyor, bu mücadelede başta kamu görevlileri olmak üzere sabit gelirlilerin alım gücünün korunması gerektiğini bir kez daha yineliyoruz" dedi.