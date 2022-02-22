AK Partili Diler: Kadınlarımızın her alanda iş gücüne katılımını önemsiyoruz

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler ve yönetim kurulu üyeleri Adıyaman İl Tarım Müdürü Nurettin Kıyas, İş Kur İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, KOSGEB İl Müdürü Eşref Çakar, Orman İl Müdürü Vekili Fatih Ünal ve Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu'yu ziyaret ederek bilgi aldı.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Başkan Av. Saliha Diler,"Adıyaman'da kadınlarımızın iş gücüne katılımı ile ilgili Kamu kuruluşlarını ziyaret ederek Kurum Müdürlerimizden bilgiler aldık. Geçmiş yıllarda kadınlarımızın iş gücüne katılımı düşük seviyelerde iken günümüzde kadınlarımızın iş gücüne katılımı artmıştır. Gelinen seviyeyi yeterli görmüyor ve kadınlarımızın her alanda iş gücüne katılımını önemsiyoruz. Bu vesile ile Kadın Kolları Başkanlığımızın tüm Türkiye'de başlatmış olduğu "Kadınının Emeği Türkiye'nin İstikbali" programı için 23 Şubat çarşamba günü saat 13.30 da herkesi Abdülhamit Han Gençlik Merkezi ve Kültür Evinde yapılacak olan Kadının "Emeği Türkiye'nin İstikbali" programımıza davet ediyoruz."dedi.