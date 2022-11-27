AK Partili Dağtekin: KOBİ’lerin ilimiz ekonomisine taptığı katkı takdirin üstündedir

Adıyaman sanayisinin büyük bir bölümünün KOBİ’lerden müteşekkil olduğunu anımsatan Başkan Dağtekin KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt’un Adıyaman ziyaretinin bu anlamda çok önemli olduğunu kaydetti.

"Oldukça verimli geçen toplantılar gerçekleştirdik"

Ziyaret hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Dağtekin,"Adıyaman Valimiz Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Ahmet Aydın, KOSGEB Başkanımız Hasan Basri Kurt, İlgili kurumlarımız, STK’larımız ve müteşebbislerimizle oldukça verimli geçen toplantılar gerçekleştirdik. Öte yandan Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli sanayi tesislerimizi gezerek Üretim, istihdam ve ihracat temelli ekonomi modelimizin Adıyaman’da ki yansımalarını sahada görmüş olduk. KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt’un Adıyaman ziyaretinde iş dünyasının beklentilerini kendileriyle paylaştık. Kendileri de, Adıyaman’daki firmaların ve KOBİ’lerin daha iyi noktalara taşınması hedefiyle sundukları imkânları daha da geliştireceklerini söylediler. Ayrıca sanayicilerimize verdikleri desteklerden dolayı bizler de kendilerine ve KOSGEB Adıyaman İl Müdürü Eşref Çakar’a teşekkürlerimizi sunduk. Yine Adıyaman ekonomisi, KOSGEB tarafından verilen destek ve teşvikler, bölgeye daha çok destek sağlanması için yapılabilecek çalışmalar, yeni iş birliği olanakları ve yüksek katma değerli üretim, ATSO tarafından hayata geçirilen projeleri değerlendirdik."dedi.

"İşletmelerimize 43 Milyon TL destek sağlanmıştır"

225 işletmenin 723 kişiye istihdam sağladığını ifade eden Dağtekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hamdolsun; KOBİ'lerin ülkemize kattığı katma değer ve ilimiz ekonomisine sağladıkları istihdam ve etkileri takdirin üstündedir. Ülkemizde ihracatın yüzde 36 buçuğunu KOBİ’lerin gerçekleştirdiğini göz önüne alırsak KOSGEB tarafından verilen desteklerin önemi bir kat daha artıyor. Sadece 2022 yılı Ekim ayı itibariyle 366 işletme KOSGEB Adıyaman Müdürlüğüme başvuru yaparak, başvuruları onaylanmıştır. 225 işletme 723 kişiye istihdam sağlamıştır. 2022 yılı içerisinde toplamda işletmelerimize 43 Milyon TL destek sağlanmıştır. Bu destekler her geçen gün artmaktadır. Yeter ki müteşebbislerimiz üretim, istihdam ve ihracat odaklı projelerle KOSGEB’e başvursunlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız üretmeye, yenilikçi yatırımlara, inovasyona ve AR-GE’ye ciddi mana da kaynak aktarıyor. Sanayimizde yeni adımların atılmasında, üretim ve ihracatımızın artmasında kurumlarımız tarafından sunulan imkânlar ve destekler büyük önem taşımaktadır. Bilindiği gibi pandemi de ve pandemi sonrasında hükumetimiz ekonomik olarak son yıllarda önemli bir hamleler yaptı ve ciddi bir kalkınma, gelişmişlik seviyesi yakaladı. Bunda özellikle işadamlarımızın, sanayicimizin, küçük ölçekli işletmelerin desteklenmesi kapsamında KOSGEB gibi kuruluşlarımızın yapmış olduğu hizmetlerin de önemli bir payı vardır. Hükümetimizin özellikle teşvik ve destek paketlerini daha sistematik halde yatırımcılarımızın emrine sunmuş olması, ayrı bir farkındalık ve avantaj sağlıyor. Her zaman olduğu gibi şehrimizin istihdam kapasitesini artıracak, ekonomik gelişimini sağlayacak projelerde tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz."