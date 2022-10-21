Adıyaman’da yöresel ürünlere yoğun ilgi

Adıyaman’da bu yıl 10.’su düzenlenen "Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı" yoğun ilgi görüyor. 21-30 Ekim tarihleri arasında açık olacak olan fuarda ürünler satışa sunuldu.

Adıyaman Fuar Merkezinde, Medya Trend Fuar ve Organizasyon tarafından gerçekleştirilen fuarda, Türkiye’nin çeşitli yörelerinden ürünler satışa sunuldu. Medya Trend Fuar ve Organizasyon Sorumlusu Mustafa Gül, Türkiye’nin birçok ilinden 70 firmanın fuara katıldığını ve ilginin büyük olduğunu vurguladı. Herkesi fuar alanına davet ettiklerini söyleyen Gül, “Adıyaman’da ’Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı’nın 10.’sunu düzenliyoruz. 5 yıldan bu yana, yılda 2 defa ocak ve ekim ayında yapılıyor. 21-30 Ekim tarihleri arasında Adıyaman Fuar Merkezi ziyaretçilerini ağırlayacak. Türkiye’nin her yerinden gıda, yöresel ürünler, hediyelik eşya ve el sanatları bu fuarda yer alıyor. 70 firmamız stant açtı. Bizler bütün halkımızı fuar alanına bekliyoruz” diye konuştu.

iha