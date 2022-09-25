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Adıyaman’da Nitelikli ve Belgeli İşgücü Projesi

Adıyaman Madenî Sanatkârlar Esnaf Odasının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının VOC Test Merkezleri-III Hibe programında yürütülmekte olduğu Nitelikli ve Belgeli İşgücü Projesi kapsamında Mesleki Eğitim ve İşgücü Buluşması gerçekleştirildi.

25 Eylül 2022 Pazar 11:11
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Adıyaman’da Nitelikli ve Belgeli İşgücü Projesi

Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda gerçekleşen buluşmaya Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İş-Kur İl Müdürü M. Emin Yücekaya, İl Kültür  Turizm Müdürü Ahmet Günaydın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Faruk Ufuk Solmaz, Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk, ildeki kurum ve kuruluşların yönetici ve temsilcileri, mesleki oda, işçi, işveren örgütleri ve STK başkan ve temsilcileri, işverenler, mesleki eğitim kurumlarının müdür, idarecileri ve meslek öğretmenleri, ilgili esnaf ve sanatkârlar katıldılar.
Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda yapılan buluşma programı Madenî Sanatkârlar Esnaf Odası Başkanı Mahmut Yücel’in açılış konuşmasıyla başladı.
Yücel,"Projemize ilk gününden beridir yanımızda olarak bizlere destek olan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’a, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılıç’a Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut’a ve katılımcılara teşekkür ederek projenin mesleki eğitim ve iş gücünü bir araya getirerek belgelendirmenin önemine anlatmak ve belgelendirmeye başlayacaktır."dedi.
Yücel, Avurupa Birliği projeleri ile gençlere eğitim vererek istihdam edilmelerine yardımcı olduklarını, mesleki eğitimine, çırakların ve nitelikli elamanların yetişmesine ve ilin kalkınmasına katkı yaptıklarını ifade etti. Yücel, Oda olarak kısıtlı imkânlara rağmen projeler geliştirdiklerini, bu proje ile MYK mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme merkezi kurduklarını aynı zamanda 4 tane ulusal yeterlilik hazırlayarak Türkiye ulusal mesleki yeterlilik sistemine katkı yaptıklarını dile getirerek katılımcılara teşekkür etti.
Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, “Üniversitelerin üstlendiği fonksiyondan, AR-GE’ye yönelmeleri gerekliliğinden, Adıyaman Üniversitesinin yeni nesil üniversite olma yolunda güçlü adımlar attığı,söylemek isterim” dedi.
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılıç, İş ve fikir üreten toplum olunması gerekliliğinden, işgücünde nitelikle beraber iş ahlakı kazanmanın öneminden bahsederek, bu noktada panel konuşmalarını yapan hocaların söylediklerinin hepsinin ayrı birer değer olduğunu ifade etti.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, ise üretim ve yetişmiş insan gücünün öneminden bahsederek AB projelerinin Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından ortaklaşa finanse edildiğini, daha fazla projenin geliştirilmesi için teşvik edilmesi bu amaçla kurum ve kuruluşların üzerine düşeni yapmaları gerekliliğini söyledi.
​Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ise şunları söyledi:
"Çırak, kalfa ve usta yetiştirilmesi, buna yönelik yeni hayata geçen MEB uygulamalarının son derece önemli olduğunu, Adıyaman’ın mesleki eğitim uygulamalarında öncü bir ildir. Bununla birlikte iş ahlakının ve saygınlığının oluşması noktasında esnafların üzerine düşeni yapması gerekiyor. Güzel hasletlerimizi koruyarak küçük yaştan itibaren sevgi dolu, iyi insan olma ve nefretten uzak durmak gerektiği ayrıca iş arayan kişilerin nitelik kazanması, mesleğini öğrenmesi ve öğrendiği yeterlilikleri belgelendirmesinin son derece önemlidir."

Kaynak: PHA
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