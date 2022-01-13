Galeriler Yazarlar
Adıyaman 11
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2,072.07
ALTIN
792.53
DOLAR
13.49
STERLİN
18.57
EURO
15.52

Adıyaman’da mesleki eğitim programları açılıyor

Adıyaman'da sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacını gidermek ve genç işsizliği önlemek amacıyla Adıyaman il genelinde Mesleki Eğitim ve Teknik Anadolu Liseleri ile Çok Programlı Anadolu Liselerinin bünyesinde Mesleki Eğitim Merkezi Programları açılıyor.

13 Ocak 2022 Perşembe 16:08
7 Okunma
Adıyaman’da mesleki eğitim programları açılıyor

Çırak öğrencilerin yetiştirilmesi ve istihdamının sağlanması amacıyla Adıyaman’da açılacak Mesleki Eğitim Merkezi Programları ile ilgili Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile STK’ların başkan ve temsilcileri katıldı.
Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacını gidermek ve genç işsizliği önlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği Mesleki Eğitim Merkezi Programı Adıyaman’da da tüm meslek liseleri bünyesinde uygulanmaya başladı. Mesleki Eğitim Merkezi Programları ile mesleki ve akademik hedeflerine ulaşırken bir şekilde örgün eğitim dışı kalmış veya sonradan meslek edinip yeterliliklerini belgeleyememiş kişiler için ustalık, kalfalık ve çıraklık eğitimleri verilerek istihdam ve iş hayatına yönelik çözümlerin üretilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda Adıyaman il genelinde 36 mesleki eğitim veren lisede Mesleki Eğitim Merkezi Programı uygulanacak. Aynı zamanda Adıyaman, Kâhta, Besni ve Gölbaşı Organize Sanayi Bölgelerinde çalışanların programlardan yararlanmaları adına OSB Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Büroları açılıyor. 
Mesleki Eğitim Merkezi programı ile çırak öğrenciler haftanın 1 günü okulda teorik eğitim alıp,  4 günü ise işletmede beceri eğitimi alacak. Öğrencilerin sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesinin yanı sıra proje kapsamında 9, 10 ve 11. sınıfta öğrenim gören çırak öğrencilere, asgari ücretin yüzde 30 (1.275 TL), 12. Sınıfta öğrenim görenlere ise yüzde 50’si (2125 TL) devlet desteği olarak işletmelere ödenecek. Yine bu proje ile meslek liselerinde olduğu gibi 9. Sınıftan 12. sınıfa kadar öğrenim görerek, meslek lise diploması, ustalık belgesi ve iş yeri açma belgesi alacaklar.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şubesinden Sorumlu Şube Müdürü Necmettin Beyaz, Adıyaman il genelinde 36 adet Mesleki Eğitim ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çok Programlı Anadolu Liselerinin bünyesinde açılacak Mesleki Eğitim Programının içeriği ve amacı ile ilgili bir sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi. 
"10 bin öğrenciye çıkarmayı hedefliyoruz"
Mesleki Eğitimin önemine değinen Vali Mahmut Çuhadar, "Valilik olarak Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde Millî Eğitim Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın işbirliğinde hayata geçirilen bu programa çok önem veriyoruz. 2022 yılını Mesleki Eğitim yılı olarak ilan ettik.  Daha önce ilimizde 4 bin olan çırak öğrenci sayısını bu yıl 10 bin öğrenciye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu proje nitelikli iş gücü ihtiyacı çerçevesinde öğrencilerimizin ilgi, istek, yetenek ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkarılması, başarılı ve mutlu olabilecekleri bir mesleği seçmeleri açsından büyük önem taşımaktadır. Atalarımız boşuna, “Sanat Altın Bileziktir' dememişler” bu proje hem öğrencilerimize meslek kazandırıp genç işsizliği azaltacak hem de sanayi sektörünün nitelikli işgücü ihtiyacını karşılayacaktır. Bir toplum süratle kalkınmak ve iktisadi/sosyal gelişmişlik düzeyini yükseltmek istiyorsa, her şeyden önce bu gelişmişliği sağlayacak nitelikte insan gücünü yetiştirmek zorundadır. İşte okullarımız bünyesinde açılacak olan Mesleki Eğitim Programları bu ihtiyacı karşılayacaktır. Eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkiyi güçlendirerek verimliliği daha da artıracak olan bu programın şimdiden ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"dedi.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Besni Belediyesi 'Üzüm İşleme Tesisi' kuruyor
Besni Belediyesi 'Üzüm İşleme Tesisi' kuruyor
Turanlı’dan Gübrede fahiş fiyat tepkisi
Turanlı’dan Gübrede fahiş fiyat tepkisi
Apple iPhone 13 mini 128GB Akıllı Cep Telefonu Fiyatları
Apple iPhone 13 mini 128GB Akıllı Cep Telefonu Fiyatları
Ziraat Mühendisi Bilgili, çiftçileri uyardı: Hibeli destek başvuruları sona eriyor
Ziraat Mühendisi Bilgili, çiftçileri uyardı: Hibeli destek başvuruları sona eriyor
Ziraat Odası Başkanı Şahan elektrik, akaryakıt ve doğalgaz zamlarına tepki gösterdi
Ziraat Odası Başkanı Şahan elektrik, akaryakıt ve doğalgaz zamlarına tepki gösterdi
200 mikro girişimci kadına 600 bin TL mikro kredi desteği
200 mikro girişimci kadına 600 bin TL mikro kredi desteği
Başkan Sümer: Besni OSB içerisinde 17 dönüm arazinin yer tahsisi yapıldı
Başkan Sümer: Besni OSB içerisinde 17 dönüm arazinin yer tahsisi yapıldı
Marketlerde raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı
Marketlerde raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı
Başkan Kılınç, Yeni projeler için Ankara’da temaslarda bulundu
Başkan Kılınç, Yeni projeler için Ankara’da temaslarda bulundu
Meyve Kurutma ve Paketleme Tesisi’nin açılışı yapıldı
Meyve Kurutma ve Paketleme Tesisi’nin açılışı yapıldı
Sağlık işçilerinden Sağlık Bakanlığı'na çağrı - Videolu Haber
Sağlık işçilerinden Sağlık Bakanlığı'na çağrı - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan üreticilere açık çek - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan üreticilere açık çek - Videolu Haber
Başkan Karahan: Petrol günlük üretimi 7500 varilden 12 bin varil seviyesine ulaştı
Başkan Karahan: Petrol günlük üretimi 7500 varilden 12 bin varil seviyesine ulaştı
KESK MYK Üyesi Öztorun: Emekten, halktan yana bütçe istiyoruz
KESK MYK Üyesi Öztorun: Emekten, halktan yana bütçe istiyoruz
Koçali Barajı Sulama Kanalı Adıyaman’a can suyu olacak - Videolu Haber
Koçali Barajı Sulama Kanalı Adıyaman’a can suyu olacak - Videolu Haber
Başkan Kılıç: Hizmetleri iki katına çıkardık
Başkan Kılıç: Hizmetleri iki katına çıkardık
250 gram safranla 25 bin lira gelir
250 gram safranla 25 bin lira gelir
Başkan Demir: Geçinemiyoruz, halktan, haktan ve emekten yana bir bütçe istiyoruz
Başkan Demir: Geçinemiyoruz, halktan, haktan ve emekten yana bir bütçe istiyoruz
2022 yılı bütçesi 160 milyon TL olarak onaylandı
2022 yılı bütçesi 160 milyon TL olarak onaylandı
Gıdada fiyatlar ve hijyen koşulları denetleniyor
Gıdada fiyatlar ve hijyen koşulları denetleniyor
Başkan Çatan: Zamlar esnafımızı ve vatandaşlarımızı mağdur etti
Başkan Çatan: Zamlar esnafımızı ve vatandaşlarımızı mağdur etti
Engellilere ve eski hükümlülere müjde
Engellilere ve eski hükümlülere müjde
Adıyaman çiftçisi ilk kez yer fıstığını deniyor
Adıyaman çiftçisi ilk kez yer fıstığını deniyor
Başkan Ünal: Altında satış var alış yok
Başkan Ünal: Altında satış var alış yok
Başkan İzci: Genelge toplu iş sözleşmemize tamamen aykırıdır
Başkan İzci: Genelge toplu iş sözleşmemize tamamen aykırıdır
Nissibi Köprüsü’nden 3,5 milyon araç geçti
Nissibi Köprüsü’nden 3,5 milyon araç geçti
Salman: Zincir marketler küçük esnafların kapanmasına neden oluyor
Salman: Zincir marketler küçük esnafların kapanmasına neden oluyor
Bademde randıman taban fiyatı belirlendi
Bademde randıman taban fiyatı belirlendi
Besni'de 'Antep Fıstığı' hasadı başladı
Besni'de 'Antep Fıstığı' hasadı başladı
Adıyaman’da ‘geven’ balı sağımı başladı
Adıyaman’da ‘geven’ balı sağımı başladı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim