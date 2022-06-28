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Adıyaman’da kadınlar, bademden yeni ürünler elde ediyor

Türkiye’nin badem üretim merkezi Adıyaman’da kadınlar, sütten muhallebiye, undan yağa kadar birçok ürünü bademden elde etti.

28 Haziran 2022 Salı 10:04
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Adıyaman’da kadınlar, bademden yeni ürünler elde ediyor

Türkiye’nin badem üretim merkezi Adıyaman’da kadınlar, sütten muhallebiye, undan yağa kadar birçok ürünü bademden elde etti.

Türkiye’de bademde ekili alan büyüklüğü ve ürün miktarıyla birinci sırada yer alan Adıyaman’da, bademden katma değeri yüksek yeni ürünler elde edilmeye başlandı. Badem ağacı sayısı 3 milyon 200 bini geçen Adıyaman’da, badem ekili alan 100 bin dekarı geçti.

“Badem kadınlarla bereketleniyor” projesiyle Adıyamanlı 20 kadın çiftçi, bademe katma değer katarak aile ve kent ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsünün ortaklaşa hazırladığı proje ile 20 kadına iki kademeli eğitim verildi. İlk kademe eğitimlerinde bademde yetiştiricilik teknikleri, aşılama, budama, zirai mücadele uygulamaları anlatıldı. İkinci kademede ise bademi işleyerek farklı ürünler elde etmek ve satışını gerçekleştirmek üzerine eğitimler verildi. Kadınların, aile ve kent ekonomisine katma değeri yüksek gelir sağlamaları için başlatılan projeyle, bademden çeşitli ürünler elde edildi. Badem yağı, badem sütü, badem sütlü kahve, kek, muhallebi ve un elde etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, amaçlarının kadınların katma değeri yüksek ürünler elde etmelerini sağlamak olduğunu belirterek, “Projenin ilk ayağında bahçelerde onlara uygulamalı olarak eğitim verdik. Projemizin ikinci ayağında ise bademin daha katma değerli hale gelmesini sağlamak istedik. Badem sütü, badem unu, bademin keklerde kullanılması, bademin kurabiyelerde kullanılması, kısacası bademi katma değerli hale getirmek için kursiyerlerimize bu eğitimi verdik” dedi.

Proje yürütücüsü Ferda Yıldırım, “Badem bahçesinde bizzat yetiştiricilik kısmında yer alıyorlar, niye bunu sofralarımıza taşımayalım? Bademden katma değeri yüksek ürün elde edelim dedik. Bunun eğitim ve yayım çalışmasını yapıyoruz. Bademden çeşitli ürünler yapalım, sofralarımıza katalım. Amacımız, bizzat bu işin içinde yer alan kadınlarımızın bademden ürünler elde ederek aile ekonomisine, bütçesine katkıda bulunmalarını sağlamak” diye konuştu.

Eğitime katılan çiftçi kadınlar da eğitimlerde önemli bilgiler öğrendiklerini ve bademin çeşitli şekillerde kullanıldığını ifade etti.

Kaynak: iha
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