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Adıyaman’da İl İstihdam Kurulu toplandı

Adıyaman il genelinde gerçekleştirilen istihdam sağlama, istihdamı koruma, geliştirme ve işsizliği önlemeye yönelik faaliyetlerin değerlendirildiği İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Nisan Ayı toplantısı Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirildi.

26 Nisan 2022 Salı 16:24
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Adıyaman’da İl İstihdam Kurulu toplandı

Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Çalışma ve İşkurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hacı Daştan, Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri katıldı.   
Bir önceki toplantıda alınan kararlar ve yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile başlayan toplantı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya’nın il genelinde istihdama yönelik yapılan çalışmalara ilişkin sunum eşliğinde bilgi vermesiyle devam etti.
Toplantıda konuşan Vali Mahmut Çuhadar, "İşgücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak ve mesleki eğitim programları kapsamında, 2022 Ocak–Mart döneminde 16 adet İstihdam garantili kurs, 238 adet İşbaşı Eğitim Programı ve 8 adet Toplum Yararına Program açılmış, bu programlara 996’sı kadın ve 1.248’i erkek olmak üzere toplam 2.244 kişi katılarak mesleki eğitim programlarından faydalandırılmışlardır. 2022 yılı Ocak-Mart ayları döneminde Aktif İşgücü Hizmetleri ve Toplum Yararına Programlar kapsamında yapılan toplam ödeme tutarı: 28 Milyon 383 Bin TL olup, işsizlik sigortası kapsamında yapılan 8 Milyon 175 Bin Türk Lirası ödeme ile birlikte işsiz vatandaşlarımıza toplam 36 Milyon 558 Bin lira ödeme yapılmıştır. İşgücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak ve Meslek liselerimizi daha fonksiyonel hale getirmek amacıyla, İlimiz merkez ve ilçelerindeki Meslek Liselerinde yeni meslek dalları açılmıştır."dedi.

 

Kaynak: PHA
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