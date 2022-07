Adıyaman'da Hayvan Pazarı'nda sessizlik hakim - Videolu Haber

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar pazar yerlerinde yerini aldı. Bu yıl yem fiyatlarının yüksek olması küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarının satış fiyatlarına da yansıdı. Fiyatların küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara yansımasıyla vatandaşlar ise yüksek fiyatlardan şikâyetçi oldu.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarının satış fiyatları 2 bin 500 ila 70 bin lira arasında değişiklik gösterirken, satıcılar ise ümitlerini Kurban Bayramı’na bir gün kalaya bağladı.

"Yem geçen sene 80 liraydı şimdi 400 liraya"

Hayvan fiyatlarının artmasını yem fiyatlarındaki artışa bağlayan besicilerden Mehmet Çakmak, "Küçükbaş hayvanların fiyatı şu an da 2 bin 500’den başlıyor 70 bine kadar çıkıyor. Şu anda piyasa durmuş vaziyette hayvanlar çok pahalı yem fiyatları nedeniyle çok pahalı insanlar da haklı zaten kimse gelip gitmiyor bayrama 3 gün kaldı kimse yok. Şu anda bizde zor durumdayız bu yüzden. Büyükbaş çok pahalı olduğu için insanlar genelde küçükbaşa yöneliyor. Büyükbaş hayvanlar ise 20 binden başlıyor 70 bine kadar çıkabiliyor. Bu durumda insanlar bize soruyor bu hayvanlar neden çok pahalı bizimde bir suçumuz yok. Hani yem olsun su olsun bir torba yem geçen sene 80 liraydı şimdi 400 liraya yakın bir ücretle alıyoruz yani hiç masraflar kurtarmıyor o yüzden bize de pahalı satıyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

Vatandaşların küçükbaş hayvanlara yöneldiğini aktaran Bekir Karakuş, "Enflasyona göre fiyatlar normal arpayı ve yem hesaplanırsa şu anda insanlar zararına satıyor. Geçen seneye göre endekslersek hayvanlar zararına gidiyor. Küçükbaş hayvanlar ekonomi durumu zayıf olanlar küçükbaş alıyor ve artı tek başına gidip evinde kesmek istiyor. Ortaklarla anlaşır anlamaz az olur çok olur düşüncesiyle küçükbaşlar tercih ediliyor ama büyükbaşın etinin lezzeti başka oluyor. Bu mübarek günleri Allah herkese mübarek etsin hayırlı uğurlu getirmesini bereket getirmesini isterim" dedi.

“Kurbanlık için pazara geldim fiyatlara bakıyorum şu an büyük ihtimalle almayı düşünüyorum.”

Kurbanlık fiyatlarının pahalılığından şikâyetçi olan alıcılardan Serkan Fırat, geçen seneye göre fiyatların çok arttığını ifade ederek, geçen seneki fiyatlarla şimdiki fiyatların çok fark olduğunu söyledi.

Satıcıların yem fiyatlarından alıcıların ise hayvan fiyatlarından şikâyetçi olduğunu belirten Fırat," Tabi burayı halka temin edebilmek çok güzel ama tabi özellikle yemde şikâyet var özellikle satıcılarda bunların yüksek olduğunu özellikle devletin arazilerini işletilerek böyle yem ekilerek halka sunulabilir besicilere sunulabilir. Daha çok böyle Kurban Bayram'larında yabancı ülkelerden ithal edilebilir bu sıkıntıların geçmesinde onlar olsa daha güzel olur. Adıyaman insanı çok alçakgönüllü çok güzel insanlar. Her şeyi hakkediyoruz yani çok çalışmak lazım bu halkı mutlu edebilmek için yani özellikle bu kriz zamanı mutlaka hep birlikte devlet büyükleriyle belediye başkanıyla el ele vererek özellikle işsizlik olduğunu çok görüyoruz bu tür yerlerde halkça büyüklerimizce çalışan kişi ve kişilerce ve el birliğiyle mesela Mersin'de meyvenin ve sebzenin ucuz olduğu söyleniyor hani buralara da el birliğiyle getirilirse güzel olur. Herkesin tek tek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öperim. Allah nice böyle güzel bayramlar nasip etsin böyle milletçe huzurlu bayramlar olsun." dedi.

