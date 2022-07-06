Galeriler Yazarlar
Adıyaman 31
parçalı az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.408,15
ALTIN
962,63
DOLAR
17,23
STERLİN
20,60
EURO
17,59

Adıyaman'da Hayvan Pazarı'nda sessizlik hakim - Videolu Haber

Adıyaman’da Hayvan Pazarı'nda, Kurban Bayramı yaklaşırken, besiciler ise durgunluktan şikâyetçi olurken vatandaşlar ise fiyatların pahalı olmasından dert yandı.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 16:02
18 Okunma
Adıyaman'da Hayvan Pazarı'nda sessizlik hakim - Videolu Haber

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar pazar yerlerinde yerini aldı. Bu yıl yem fiyatlarının yüksek olması küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarının satış fiyatlarına da yansıdı. Fiyatların küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara yansımasıyla vatandaşlar ise yüksek fiyatlardan şikâyetçi oldu.
Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarının satış fiyatları 2 bin 500 ila 70 bin lira arasında değişiklik gösterirken, satıcılar ise ümitlerini Kurban Bayramı’na bir gün kalaya bağladı.
"Yem geçen sene 80 liraydı şimdi 400 liraya"
Hayvan fiyatlarının artmasını yem fiyatlarındaki artışa bağlayan besicilerden Mehmet Çakmak, "Küçükbaş hayvanların fiyatı şu an da 2 bin 500’den başlıyor 70 bine kadar çıkıyor. Şu anda piyasa durmuş vaziyette hayvanlar çok pahalı yem fiyatları nedeniyle çok pahalı insanlar da haklı zaten kimse gelip gitmiyor bayrama 3 gün kaldı kimse yok. Şu anda bizde zor durumdayız bu yüzden. Büyükbaş çok pahalı olduğu için insanlar genelde küçükbaşa yöneliyor. Büyükbaş hayvanlar ise 20 binden başlıyor 70 bine kadar çıkabiliyor. Bu durumda insanlar bize soruyor bu hayvanlar neden çok pahalı bizimde bir suçumuz yok. Hani yem olsun su olsun bir torba yem geçen sene 80 liraydı şimdi 400 liraya yakın bir ücretle alıyoruz yani hiç masraflar kurtarmıyor o yüzden bize de pahalı satıyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.
Vatandaşların küçükbaş hayvanlara yöneldiğini aktaran Bekir Karakuş, "Enflasyona göre fiyatlar normal arpayı ve yem hesaplanırsa şu anda insanlar zararına satıyor. Geçen seneye göre endekslersek hayvanlar zararına gidiyor. Küçükbaş hayvanlar ekonomi durumu zayıf olanlar küçükbaş alıyor ve artı tek başına gidip evinde kesmek istiyor. Ortaklarla anlaşır anlamaz az olur çok olur düşüncesiyle küçükbaşlar tercih ediliyor ama büyükbaşın etinin lezzeti başka oluyor. Bu mübarek günleri Allah herkese mübarek etsin hayırlı uğurlu getirmesini bereket getirmesini isterim" dedi.
“Kurbanlık için pazara geldim fiyatlara bakıyorum şu an büyük ihtimalle almayı düşünüyorum.”
Kurbanlık fiyatlarının pahalılığından şikâyetçi olan alıcılardan Serkan Fırat, geçen seneye göre fiyatların çok arttığını ifade ederek, geçen seneki fiyatlarla şimdiki fiyatların çok fark olduğunu söyledi.
Satıcıların yem fiyatlarından alıcıların ise hayvan fiyatlarından şikâyetçi olduğunu belirten Fırat," Tabi burayı halka temin edebilmek çok güzel ama tabi özellikle yemde şikâyet var özellikle satıcılarda bunların yüksek olduğunu özellikle devletin arazilerini işletilerek böyle yem ekilerek halka sunulabilir besicilere sunulabilir. Daha çok böyle Kurban Bayram'larında yabancı ülkelerden ithal edilebilir bu sıkıntıların geçmesinde onlar olsa daha güzel olur. Adıyaman insanı çok alçakgönüllü çok güzel insanlar. Her şeyi hakkediyoruz yani çok çalışmak lazım bu halkı mutlu edebilmek için yani özellikle bu kriz zamanı mutlaka hep birlikte devlet büyükleriyle belediye başkanıyla el ele vererek özellikle işsizlik olduğunu çok görüyoruz bu tür yerlerde halkça büyüklerimizce çalışan kişi ve kişilerce ve el birliğiyle mesela Mersin'de meyvenin ve sebzenin ucuz olduğu söyleniyor hani buralara da el birliğiyle getirilirse güzel olur. Herkesin tek tek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öperim. Allah nice böyle güzel bayramlar nasip etsin böyle milletçe huzurlu bayramlar olsun." dedi.

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman’da kadınlar, bademden yeni ürünler elde ediyor
Adıyaman’da kadınlar, bademden yeni ürünler elde ediyor
Aydın: Mermer ihtisas OSB arsa tahsis işlemleri başladı
Aydın: Mermer ihtisas OSB arsa tahsis işlemleri başladı
Adıyaman'da 19.5 milyon TL’lik 5 projenin protokolü imzalandı
Adıyaman'da 19.5 milyon TL’lik 5 projenin protokolü imzalandı
Başkan Ergen: 3600 ek göstergede büro hizmet kolu göz ardı edildi
Başkan Ergen: 3600 ek göstergede büro hizmet kolu göz ardı edildi
Başkan Çatan: Esnafa özel destek paketi hazırlanmalı
Başkan Çatan: Esnafa özel destek paketi hazırlanmalı
Deniz: Adaletin sağlanması ve çalışma barışının bozulmaması için tablo güncellenmeli
Deniz: Adaletin sağlanması ve çalışma barışının bozulmaması için tablo güncellenmeli
Vali Çuhadar, 1 milyon sertifikalı meyve fidanı üretimi yapılan köye ziyaret etti
Vali Çuhadar, 1 milyon sertifikalı meyve fidanı üretimi yapılan köye ziyaret etti
Ekonomi medyasının başarı ödülleri verildi
Ekonomi medyasının başarı ödülleri verildi
Akyıldız: ’’Dekorasyonda yüzümüzü doğaya döndük’’
Akyıldız: ’’Dekorasyonda yüzümüzü doğaya döndük’’
SANKO Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldı
SANKO Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldı
Araç Parçasının Sıfır Olduğunu Anlamanın 4 Yolu
Araç Parçasının Sıfır Olduğunu Anlamanın 4 Yolu
ASİD ve GUSAT üyeleri istişare toplantısında bir araya geldi
ASİD ve GUSAT üyeleri istişare toplantısında bir araya geldi
Çimentonun estetik kullanımları ödüllendirildi
Çimentonun estetik kullanımları ödüllendirildi
Dron teknolojisi çiftçiye kazandırıyor
Dron teknolojisi çiftçiye kazandırıyor
Başkan Demir: Bu hayat pahalılığında yüzde 7,5 maaş zammı ile yaşanmaz
Başkan Demir: Bu hayat pahalılığında yüzde 7,5 maaş zammı ile yaşanmaz
Ali Deniz: Enflasyonun alım gücümüzü düşürmemesi için eşel-mobil şart
Ali Deniz: Enflasyonun alım gücümüzü düşürmemesi için eşel-mobil şart
Kara kışta zarar gören seralar yeniden üretime geçti
Kara kışta zarar gören seralar yeniden üretime geçti
Adıyaman’da İl İstihdam Kurulu toplandı
Adıyaman’da İl İstihdam Kurulu toplandı
Ünal: Ramazan sonrası altın satışlarında hareketlilik bekliyoruz
Ünal: Ramazan sonrası altın satışlarında hareketlilik bekliyoruz
Türkiye’nin badem diyarına don zararı
Türkiye’nin badem diyarına don zararı
Tekstil Kent Projesi’nde hafriyat çalışmaları başladı
Tekstil Kent Projesi’nde hafriyat çalışmaları başladı
Erdemoğlu Holding’den Adıyaman’a büyük yatırım
Erdemoğlu Holding’den Adıyaman’a büyük yatırım
Başkan Salman: Kredileri fırsata çeviren esnaflarımız var
Başkan Salman: Kredileri fırsata çeviren esnaflarımız var
İŞKUR İl Müdürü Yücekaya: 'Yüksek işsizlik' diye kamuoyu manipüle etmek gerçeklikten uzaktır - Videolu Haber
İŞKUR İl Müdürü Yücekaya: 'Yüksek işsizlik' diye kamuoyu manipüle etmek gerçeklikten uzaktır - Videolu Haber
Türkiye Gremen Mikro Finans üyelerinden Vali Çuhadar'a ziyaret
Türkiye Gremen Mikro Finans üyelerinden Vali Çuhadar'a ziyaret
Samsat ilçesi yeniden inşa ediliyor
Samsat ilçesi yeniden inşa ediliyor
Adıyaman Belediyesi'nde sosyal denge tazminatı anlaşması imzalandı
Adıyaman Belediyesi'nde sosyal denge tazminatı anlaşması imzalandı
İMİB Başkanı Aydın Dinçer hammadde meselesine dikkat çekti
İMİB Başkanı Aydın Dinçer hammadde meselesine dikkat çekti
Başkan Ünverdi, Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
Başkan Ünverdi, Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
Evony Siyah 50'li Yumuşak Elastik Kulaklı 3 Katlı Cerrahi Maske Fiyatları
Evony Siyah 50'li Yumuşak Elastik Kulaklı 3 Katlı Cerrahi Maske Fiyatları

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim