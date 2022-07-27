Adıyaman'da 2022 yılı istihdam toplantısı yapıldı

Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Çalışma ve İşkurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Mustafa Kandemir, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Fırat, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hacı Daştan, Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Çalışma ve iş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, kurumun 2022 yılında yapmış olduğu faaliyet ve çalışmaları içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Vali Mahmut Çuhadar,"İşgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme ve mesleki eğitim programları kapsamında, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde 19 adet İstihdam garantili kurs açılmış, bu kurslara 299’u Erkek ve 171’i kadın olmak üzere 470 kişi katılmıştır. Aynı dönemde 345 adet İşbaşı Eğitim Programı açılmış olup, bu programlardan 1451’i erkek ve 1.126’sı kadın olmak üzere toplam 2 bin 577 kişi katılarak mesleki eğitim programlarından faydalandırılmışlardır. Ayrıca 9 Toplum Yararına Program açılmış bu programlara 153’ü kadın ve 76’sı erkek olmak üzere toplam 229 kişi katılmıştır. Bu programlar için katılımcılara yapılan ödeme tutarı, 66 Milyon 372 Bin TL olup, işsizlik sigortası kapsamında yapılan 20 Milyon 841 Bin Türk lirası ödeme ile birlikte işsiz vatandaşlarımıza toplam 87 Milyon 213 Bin Türk lirası ödeme yapılmıştır. Yine ilimizde işgücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak ve Meslek liselerimizi daha fonksiyonel hale getirmek amacıyla, ilimiz merkez ve ilçelerindeki Meslek Liselerinde yeni meslek dalları açılmıştır"dedi.