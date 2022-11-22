Adıyaman'da 1. Tekstil Aksesuarları Trend ve İnovasyon etkinliği düzenlendi

Dedeman Otelde düzenlenen etkinliğe Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu, Başkan Yardımcısı Haci Dikmen, meclis üyesi Dilvin Şirvan Toprak ve Fatin Rüştü Bereket, Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği Başkanı Murat Özpehlivan, Adıyaman Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı ve ATSO Meclis üyesi Ragıp Aras ve 23 üretici firma katıldı.

"Tekstilin istihdam açısından Adıyaman için çok önemlidir"

Açılış, AGSD Başkanı Ragıp Aras’ın konuşmasıyla başladı. Aras,"Türkiye’nin en büyük tekstil aksesuarları üreticilerini ilimizde ağırladık. Bundan sonra buna benzer fuarlar ve etkinlikler yapılacaktır. Tekstilin istihdam açısından Adıyaman için çok önemlidir. Avrupa’nın Çin ile ticari ilişkisi askıya alması münasebetiyle tekstilin Türkiye’de büyük pazarı açılmıştır. Bizde Adıyaman olarak bu pazardan payımızı almak istiyoruz. Katılıma katkı sunan ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu ve meclis üyelerine çok teşekkür ederiz"

ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu, Adıyaman’ın geçmişte kümelenmeyi başaran bir il olduğuna dikkat çekerek yan sanayinin hak ettiği yeri alması için bu etkinliği önemli bulduklarını söyledi.

"Bu yıl ilki düzenlenen etkinliğin inşallah çıtasını daha da yükselecektir"

Torunoğlu,"Ülkemizin en büyük problemlerinden bir tanesi markalaşma. Ülkelerin marka olması hazır giyim sektöründen çıkacak markaların önünü açıyor. Ülkelerin marka olma yolunda da mutlaka bu tip organizasyonlar gerçekleşiyor. Bu anlamda yan sanayinin hak ettiği yeri alması için bu tür etkinlikler önemlidir. Bu yıl ilki düzenlenen etkinliğin inşallah çıtasını daha da yükselecektir. Çok güzel, örnek teşkil edecek çalışmalar yaptılar. Adıyaman’da lokomotif sektörü konfeksiyon sektörüdür. Konfeksiyon sanayicileri uluslararası değişimleri takip ederek, uygun yatırımlar yaparak genç makine parkından oluşan yüksek teknoloji ile üretim yapmaktadırlar. Konfeksiyon yan sanayi yüksek teknoloji ile üretim yapmakta olan sektörün gereksinimlerini sağlamaktadır. Konfeksiyon yan sanayi, ihracat odaklı olan hazır giyimde moda, estetik, teknik, çevre ve sağlık açısından ön görülen ve sürekli bir değişim ve gelişim içinde olan taleplerin yerine getirilmesinde çok önemli sorumluluklar üstlenmektedir. Bizlerde Oda olarak bu tür çalışmalara destek vereceğiz. Odamız meclis üyesi ve Adıyaman Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ragıp Aras’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum"dedi.