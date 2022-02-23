Adıyaman Belediyesi’nden daimi işçilere rekor zam

Adıyaman Belediyesi ile Hak-İş’e bağlı Hizmet İş Sendikası tarafından belediyede çalışan toplam 270 işçinin 2022 ile 2023 yıllarında alacakları zam oranı görüşmeleri sonuçlandı. Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile Hizmet İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Hasan Kılınç'ın imzalarıyla resmiyete kavuştu.

Başkanlık makamında atılan imzalardan önce konuşan Başkan Kılınç zam oranının işçilere hayırlı olmasını dileyerek, "Kıymetli işçi arkadaşlarımızın 2022-2023 yıllarını kapsayan iki yıllık toplu iş sözleşmesini imzaladık. Hizmet-iş Sendikamızla yüzde 35'lik bir zam oranı ile karşılıklı anlayış içerisinde anlaştık. Sözleşmenin belediyemiz, işçilerimiz ve sendikamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan anlaşmayla işçilerin maaşlarına toplamda yüzde 35'lik bir zam yapıldığını söyleyen Hizmet İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Hasan Kılınç, kadrolu işçilere verilen zamda katkı sunan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ve diğer emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sendikamız ile Adıyaman Belediyesi arasında 270 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Toplu iş sözleşmesi sürecinde katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç'a, başkan yardımcılarımıza, birim müdürlerine, sendikamız başkan yardımcılarına, işyeri temsilcilerimize ve üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından taraflar tarafından yeni zam sözleşmesi imzalandı.