Adıyaman Belediyesi'nde taban ücrete yüzde 46'lık zam

Adıyaman Belediyesi ile Hak-İş'e bağlı Hizmet İş Sendikası arasında, Adıyaman Belediyesi'nde çalışan 696 sayılı KHK'lı işçiler için yapılan ek protokol görüşmeleri sonuçlandı.

2022 yılının ikinci 6 ayında geçerli olacak olan zam oranını düzenlenen imza töreninde açıklayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, işçilerini enflasyona ezdirmediklerini dile getirdi.

Adıyaman Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Kazım Uçarer, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Aysun Hallaç, Hizmet İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Hasan Kılınç ile sendika yönetiminin de hazır bulunduğu törende konuşan Belediye Başkanı Kılınç, ek protokolle birlikte Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışan bir işçinin en düşük maaşının net 6 bin 800 liraya ulaştığını dile getirerek şunları söyledi: "Belediyemiz bünyesinde çalışan 696 sayılı KHK'lı işçilerimiz için sendikamızla birlikte görüştüğümüz ek protokol görüşmelerimizde ortak bir mutabakata vardık. Bu görüşmelerdeki asıl amacımız işçilerimizi enflasyona ezdirmemekti, çok şükür ki yapılan zamla bu hedefimize ulaşmış olduk. Asgari ücret şu an 5 bin 500 lira civarında, bu zamlarla birlikte belediyemizde çalışan bekar bir işçimizin maaşı ise net 6 bin 800 lira civarına ulaşmış olacak ve bu belediyemizdeki en düşük maaş olacak. Bunun yanında evli ve iki çocuklu bir işçimizin alacağı net ücret ise 7 bin 700 liraya ulaşacak. Normalde enflasyon yüzde 41 civarında ama biz yüzde 45 civarında bir zam yapmış olduk, bunun yanında sorumluluk ödemelerini de yüzde 100 oranında arttırdık. Personelimizin mümkün mertebe daha iyi bir yaşam sürmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Tabi ki bu yetmez, personelimiz daha da fazlasını hak ediyor. İmkanlarımız el verdikçe personelimizin her zaman yanında olacağız. Bu sözleşmede emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve sendika yetkililerimize teşekkür ediyorum."

"Başkanımız personelini enflasyona ezdirmedi"

Hizmet İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Hasan Kılınç ise yaptığı açıklamada, her zaman işçinin yanında olan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür ederek, "Malumunuz olduğu üzere sendikamız ile Adıyaman Belediyesi arasında yürütülmekte olan ek protokol görüşmeleri neticesinde Belediye Başkanımız çalışanlarını enflasyona ezdirmedi. Elbette ki bu ücret başkanımızın da ifade ettiği gibi yeterli değil, işçimiz aslında daha fazlasını hak ediyor. İnşallah önümüzdeki toplu iş sözleşmelerinde de Başkanımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hak edenin hakkını verecektir. Bende emeği geçen başta başkanımıza, başkan yardımcılarımıza, birim müdürlerimize ve sendika yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Hasan Kılınç protokolü karşılıklı olarak imzaladı.