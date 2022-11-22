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Adıyaman 'Ayakkabı Kent'le ayakkabı üretim merkezi olacak - Videolu Haber

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın talep ve takipleri sonucunda büyük bir kısmı hibe yoluyla sağlanan ve tamamlanması ile kentte büyük bir istihdam açığını da ortadan kaldıracak olan 'Ayakkabı Kent' fabrikasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

22 Kasım 2022 Salı 17:02
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Adıyaman 'Ayakkabı Kent'le ayakkabı üretim merkezi olacak - Videolu Haber

Göreve geldiği günden bu yana Adıyaman'a ihtiyaç duyduğu birçok önemli eseri kazandıran Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın talep ve takipleri sonucunda büyük bir kısmı hibe yoluyla sağlanacak olan önemli bir eser daha Adıyaman'a kazandırıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla, Adıyaman Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın da organize ettiği 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' çerçevesinde Adıyaman'da kurulacak olan 'Ayakkabı Kent' fabrikasının temeli Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen törenle atıldı.
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın özel işlerinden dolayı katılım sağlayamadığı programa Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkan Vekili Dr. Şerif Ayaz, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uçan, Adıyaman OSB Başkanı Kadir Çelenk, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, Belediye Başkan Yardımcıları ve il protokolü katıldı.
Programda katılımcılara hitap eden Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uçan, böyle önemli bir yatırımın Adıyaman'a kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Adıyaman Organize Sanayi Odası Başkanı Kadir Çelenk de tüm emeği geçenlere teşekkür etti.
"Türkiyenin 6. büyük sektörünün yeni merkez üssü Adıyaman olacak"
Daha sonra kürsüye davet edilen Adıyaman Belediye Başkan Vekili Dr. Şerif Ayaz ise temeli atılan Ayakkabı Kent projesinin Türkiye'de bir ilk olduğunu dile getirerek, "Ülkemizde 6 büyük sektörden bir tanesi olan ayakkabı sektörünü ilimize getirmenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bu sektör ilimizde daha da gelişir ve ülkenin merkez üssü durumuna gelir. Bu önemli yatırımın ilimize kazandırılmasında emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, bakanlık yetkililerine, Valimiz Mahmut Çuhadar'a, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Ahmet Aydın ile birlikte AK Parti Adıyaman milletvekillerimize, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz'a, AK Parti Adıyaman teşkilatına, İpekyolu Kalkınma Ajansı yetkililerine ve Adıyaman Ofisi çalışanlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,” Ne mutlu bize ki 1,5 yıl kadar önce fikir bazında başlattığımız çalışmayı çok şükür belediyemizin yoğun gayretleri, organize ve sanayi bölgemizin destekleri ile bugün eti kemiğe büründürdük ve temelini atıyoruz. İnşallah açılışı da hep beraber yapmak nasip olur ve burada güzel gençlerimizin memleket faydalı olacak verimli olacak gençlerimizin çalıştığını da hep beraber görürüz inşallah belediye başkanımız, organize sanayi başkanımız, milletvekillerimiz ile birlikte yaklaşık 1,5 yıl önce hep birlikte İstanbul’a gidip bu sektör temsilcileri ile görüşmemizden sonra bir çok yatırımcı buraya gelmek için arıyorlar. Demek ki Adıyaman’da bir cevher görüyor sanayicilerimiz, Adıyaman’da iş gücümüz var, düzgün iş gücümüz var.  Bizlerde onların önünü açmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu güzel projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugüne ulaşmada kalkınma ajansımızın, sanayi bakanlığımızın ve gençlik spor bakanlığımızın, belediyemizin, yoğun katkıları var. Bizleri bu konuda cesaretlendiren Türkiye Ayakkabıcılar Derneği Başkanına teşekkür ediyorum”dedi.
Konuşmaların ardından programa katılan protokol üyeleri, Organize Sanayi Bölgesinde inşaat çalışmalarına başlanan ve 11 bin 500 metrekaresi kapalı toplam 30 bin metrekarelik alana sahip olacak ve içerisinde 5 adet üretim tesisi ile 2 adet spor tesisi bulunacak olan projenin temelini attı.

 

Kaynak: PHA
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