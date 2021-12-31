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200 mikro girişimci kadına 600 bin TL mikro kredi desteği

Dar gelirli kadınların aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kadın girişimcilere destek olmayı sürdürüyor.

31 Aralık 2021 Cuma 14:56
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200 mikro girişimci kadına 600 bin TL mikro kredi desteği

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Adıyaman Şube Müdürü Süleyman Yavuz Tunç; Dar gelirli kadınların küçük sermayelerle kendi işini kurmasını desteklemek için son 12 yılda 1500’e yakın kadına 11 milyon TL civarında mikrokredi kullandırıldı.
Mikrokredinin öncüsü ve Nobel Barış Ödülü sahibi Prof. Dr. Muhammed Yunus'un kurduğu Grameen Bank ile yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlamak üzere geliştirilen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'nda, teminat ve kefalet gerekmeden, dar gelirli kadınlara gelir getirici faaliyette bulunmalarını sağlayacak şekilde tamamen güvene dayalı mikrokredi veriliyor.

Şube Müdürü Tunç,"Mikrokredi kullanacak dar gelirli kadınlara, ilk yıl için en fazla 2 bin liralık mikrokredi sağlanırken, bu rakam yıllar içinde artarak en fazla 18 bin liraya ulaşabiliyor. 2019 yılından itibaren Adıyaman’da faaliyet gösteriyoruz. İlimizde kadın istihdamı sayısını artırmak için çalışmalara başladık. Ev hanımları evde ürettikleri el işi ürünleri için, tarım ve hayvancılık sektöründe, kuaför, tuhafiye, terzi gibi esnaflık işleri ile uğraşan kadınlarımız sermayelerini mikro krediden alabiliyorlar. Burada önemli olan kadının üretim yapması ve kendi ayakları üzerinde durması. Mikro kredinin asıl felsefesi ekonomik mal varlığı olmayan, bankadan kredi kullanamayan kişilere öncelik vermek. Kullanmış olduğu krediyi de üreterek kazanıp geri ödüyor. Kazanamayan kitleler için de ne yapmamız gerekiyorsa yapıyoruz. Kadınlarımıza alternatif üreterek onları ayakta tutmaya çalışıyoruz. Mikro krediden faydalanmak isteyen kadınlarımız bizlere ulaşabilirler” dedi.

Kaynak: PHA
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