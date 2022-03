‘Yolcu Taşıma Araç Sürücüleri Eğitim Programı’ sürüyor - Videolu Haber

Program kapsamında verilen eğitimlerin ardından şoförler sınava tabi tutulacak ve sınavı kazanan şoförler ‘Yolcu Taşıma Kullanım Kartı’ alacak.

Pandemi dolayısıyla verilen aranın ardından yeniden başlayan ve etaplar halinde süren eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan uzman eğitmenler tarafından trafik, ilk yardım, iletişim, psikoteknik konularını kapsayacak şekilde veriliyor.

Sınavda başarılı olanlar 'Yolcu Taşıma Kullanım Kartı' alacak

Sınavda başarılı olan sürücüler, Yolcu Taşıma Kullanım Kartı almaya hak kazanacak. Bu karta sahip olmayanlar taksi, minibüs, halk otobüsü gibi araçları kullanamayacak. Her sene şoförlerin AMATEM’den madde kullanımına dair yapılacak olan test sonuçları ve güncel adli sicil belgeleri ile kart vizesi yapılacak. Proje sayesinde Mersin’de tüm yolcu taşıma araç şoförleri eğitimli kişilerden oluşacak; bu tür araçlar trafik, diğer sürücüler ve vatandaşlar açısından daha güvenli olacak.

“Vatandaşlarımız bu belgenin olduğu araçlara daha bir can güvenliği ile binecek”

Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, geçimini yolcu taşımacılığı üzerinden yapan yaklaşık 3 bin şoförün eğitim programından faydalanacağını ifade ederek, amaçlarının eğitimli şoförlerle güvenli ulaşımı sağlamak olduğunu söyledi. Şoförlere yönelik düzenlenen eğitim programına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de önem verdiğine değinen Topçuoğlu, “Şoförlük mesleğini yapan vatandaşlarımızın bu eğitimi alması, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’in göreve geldiği anda ilk isteği olmuştur. Kendisi de ilk eğitime katılarak konunun hassasiyetini, önemini tüm Mersin halkına ve şoför esnafına belirtmişti” diye konuştu.

Verecekleri Yolcu Taşıma Kullanım Kartı için şoförlerin belirli kriterlere sahip olması gerektiğini sözlerine ekleyen Topçuoğlu, “Şoförlük mesleğinden geliyor olması, belli kriterleri tamamlamış olması, yolcu taşımacılığı yapabilmesi için de tekrar adliyeden sicil kaydının, AMATEM’den herhangi bir madde kullanımıyla ilgili olumsuzluğun olmadığına dair belgesi, SRC belgesi ve psikoteknik belgesini alması gerekiyor. Şoförler Odası’yla birlikte yapacağımız sınavda başarılı olması halinde yolcu taşıma kartını vereceğiz ve vatandaşlarımız bu belgenin olduğu araçlara daha bir can güvenliği ile binecek” dedi. Topçuoğlu, şoför esnafına yönelik eğitimlerde toplu taşıma için önemli olan iletişim, trafik ve ilk yardım konularına öncelik verdiklerini ve bu doğrultuda eğitimlere devam ettiklerini söyledi.

“İletişime çok önem veriyoruz”

Eğitimde özellikle önem verdikleri noktaya değinen Topçuoğlu, “Buradaki birinci temel amaç iletişim. İletişime çok önem veriyoruz. Şoförler Odası tarafından tutulan öğretmenlerimiz iletişim konusunda eğitim veriyor. Diğer kurumlardan hocalarımız trafikle ilgili tekrar bir eğitim verdi. Bu iki konu başlığı altında diğer alt başlıklar nezdinde eğitimimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Taş: Eğitimde her türlü ayrıntı üzerinde duruyoruz

Şoförlere eğitim veren Şoförler Odası Eğitim Koordinatörü Hüseyin Taş, eğitimlerde özellikle iletişim konusu üzerine yoğunlaştıklarını belirterek, “Görgü kurallarından tutun, trafik kuralları ve cezalarına kadar geniş bir yelpaze var. Trafik kurallarını arkadaşların çoğu biliyor ama bazen de yanlış bildikleri uygulamalar var. Bunların doğrusunu anlatıyorum. Psikoloji dersine kadar iniyoruz. İnsan ilişkileri, müşteriyle olan ilişkiler, kılık kıyafet gibi her türlü ayrıntı üzerinde duruyoruz. Bu mesleği daha saygın bir yere taşımaya çalışıyoruz” dedi. Şoförlerden gelen tepkilerin de olumlu olduğuna değinen Taş, “Tabii ki eğitime uzun süredir ara verdikleri için önce sıkılarak geliyorlar ama derse katıldıktan sonra yüzde 100’e yakınından olumlu görüşler alıyoruz” diye konuştu.

“Önce güvenlik diyoruz”

Taş, bu eğitimlerle şoförlerin araç kullanırken ve yolculara karşı tavırlarında ve iletişimlerinde önemli değişimler olacağını ifade ederek, “Bundan sonraki süreçte daha düzgün giyinen; ‘hanımefendi’, ‘beyefendi’ diye konuşan, kendilerine saygısı öncelikli olan meslek bireyleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da doğru eğitimler veriyoruz ve doğru yol aldığımızı da düşünüyorum. Önce güvenlik diyoruz. Sonra da daha iyi bireyler yetiştirmek, mesleğe daha uygun insanlarla bu işi yapmak istiyoruz” dedi.

“Yaptığımız işin önemli olduğunu anladık”

Eğitim programına dahil olan ticari taksi sürücüsü Şeref Çakmak, aldıkları eğitimi ve faydasını, “Eğitimimiz çok başarılı geçti, biraz daha bilinçlendik. Vatandaşımıza hizmet konusunda biraz daha ilgili, alakalı olduk. Yaptığımız işin önemli olduğunu biraz daha anladık” cümleleriyle anlattı. Aldıkları eğitimde öğrendikleri sayesinde insanların kendilerine güveninin arttığını sözlerine ekleyen Çakmak, “Her şeyimiz değişti; taksinin ne kadar güvenli olduğunu insanlar anladı. İşimiz de arttı. Bayağı bir faydası oldu bize. Çok güzel bir uygulama oldu bu” dedi.

“Vatandaşlar daha güvenli bir şekilde seyahat edecek”

Ticari taksi kullanıcılarından Erkan Miçoğulları, eğitimle ilgili olarak, “Bilinçlendik. Bu eğitimle beraber daha iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Miçoğulları, gerçekleştirilen programın faydalarına değinerek, “Her önüne gelen ticari taksi kullanamayacak. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlar daha güvenli bir şekilde seyahat edecek. Bugüne kadar böyle bir eğitim almamıştık” diye konuştu.

Haberin Videosu :