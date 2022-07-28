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YKS'de dereceye giren öğrenciler onuruna kahvaltı - Videolu Haber

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, YKS'de dereceye giren öğrenci ve aileleri onuruna kahvaltı programı düzenledi.

28 Temmuz 2022 Perşembe 13:49
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YKS'de dereceye giren öğrenciler onuruna kahvaltı - Videolu Haber

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nda dereceye girerek ilde ilk 10'a giren Adıyamanlı öğrenciler onuruna kahvaltı programı düzenledi.
Adıyaman Belediyesi'nin Altınşehir Mahallesi'ndeki Sosyal Tesisinde Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, dereceye giren öğrenciler, aileleri ve okul müdürleri katıldı.
Öğrencilerle tek tek sohbet ederek tebriklerini ileten protokol üyeleri, öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini başarılardan dolayı tebrik etti.
Kahvaltı sonunda davetlilere hitap eden TBMM MSK Başkanı Aydın, öğrencileri tebrik ederek, ömür boyu başarılar diledi.
Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Kılınç ise yaptığı konuşmada, "Bizim zamanımızda, yani 1983-84 yıllarında sınava giren öğrenci sayısı 350 bin civarındaydı, şimdi bu sayı 3 milyona ulaşmış durumda. 3 milyon öğrenci arasında bu seviyede olmak müthiş bir şey. Bundan dolayı hepinizi tek tek kutluyorum. Bu ülkenin hikmet sahibi bilge insanlara ihtiyacı var, bu potansiyel de sizde var. İnşallah bunu başarırsınız" dedi.
Program sonunda Başkan Kılınç, başarılı öğrencileri altın, kitap ve kalem hediye ederek ödüllendirdi.

 

Kaynak: PHA
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