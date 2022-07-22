YKS il birincisi Seren Esmer’i ödüllendirildi

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, 2022 Yükseköğretim Kurumları (YKS) Sınavı sonuçları sonrasında sayısal puan türünde 550,75 puan alarak Adıyaman il birincisi ve Türkiye 126’ncısı olan Adıyaman Fen Lisesi Öğrencisi Seren Esmer’i makamında kabul ederek tebrik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Okul Müdürü Muharrem Aytekin, okul idarecileri ile başarılı öğrenci Seren Esmer’in ailesini makamında ağırladı.Başarılı öğrenciyi tebrik eden Aşcı, Adıyaman birinciliğine uzanan çalışmaları ve geleceğe dair planları hakkında bir süre sohbet etti.

Bakanlığın ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra öğrenciler için hazırladığı ve ücretsiz dağıttığı yardımcı kaynak kitapların başarı için yeterli olduğunu ifade eden Aşcı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öncülüğünde eğitimde başarının arttırılması için birçok projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

İl birinciliğini elde eden Seren Esmer ise başarıya giden yolda nasıl bir çalışma yaptığını anlattı.

Özel kurslara gitmediğini ve özel ders almadığını belirten Seren Esmer, başarısının sırrının ev ortamında çalışma ortamı oluşturarak, düzenli ders çalışmak ve okulda verilen dersleri iyi dinleyerek, azmi sayesinde başarıya ulaştığını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, ziyaret sonrasında Türkiye’de derece yapan ve il birincisi olan Seren Esmer’e çeşitli hediyeler verdi.