Yazar Hayati İnanç, öğrenciler ile bir araya geldi

Konuşmacı Yazar Hayati İnanç, Adıyaman Belediyesinin düzenlediği Kitap Fuarı'na katılmak üzere geldiği Adıyaman'da Kahta ilçesini ziyaret ederek, Kahta Abdullah Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesini de ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Yazar Hayati İnanç öğrencilere yönelik yaptığı söyleşide gençlere tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi:

"İyi bir insan olun. Mühendis, avukat olmazsanız da olur, ama iyi bir insan olmaya çalışın. Yaşadığımız âlem karışık, insanoğlunun kafası karışık. Dünü düşünür, bugünü hesaplar, yarına kafa yorar. Oysa Şair der ki: 'Dün öldü. Yarın ya doğar ya doğmaz. Elinde sadece bugün var kıymetini bil'. Modernlerin 'Anı Yaşa' dedikleri güzel anlatım biçimidir bu. Yaratılış gayesine uygun güzel bir insan olma hedefi merkezde olmalı."

Söyleyişi sonrasında Abdullah Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğretmenleri ve öğrencileri Hayati İnanç' a teşekkür ettiler ve plaket takdiminde bulundular.