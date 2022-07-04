Yaz Okulu öğrencileri hayvanat bahçesini gezdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı semt konaklarında başlayan Yaz Okulu Programları’nda verilen eğitimlerin yanı sıra her hafta öğrencilerle sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli programlar da gerçekleştiriliyor.

Yaz Okulu Programı’nda öğrencilere verilen eğitim ve faaliyetler hakkında bilgiler veren Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürü Erkan Tekgül, “Büyükşehir Belediyemize bağlı 15 eğitim merkezimizin 8’inde okulların tatil olmasıyla beraber yaz okuluna başladık. 8 eğitim merkezimizde yaklaşık 800 öğrencimizle yaz okulu formatında eğitimlerimize devam ediyoruz. Har hafta çocuklarımızı bir sosyal etkinlik kapsamında doğa yürüyüşüne, hayvanat bahçesi gezisine, müze ziyaretlerine, sportif aktivitelere katılımlarını sağlayacağız ve son hafta gerçekleştireceğimiz etkinliğimizde de Horata Mesire alanında çocuklarımızla beraber bir piknik etkinliği düzenleyeceğiz. Bu bizim ilk dışarı etkinlimiz oldu. Bu kapsamda çocuklarımıza hayvanat bahçesini gezdirdik. Çocuklarımıza hayvan sevgisinin önemi hakkında bilgi verdik. Gerçekleştirmiş olduğumuz bu gezilerle öğrencilerimizin eğitimden sıkılmamalarını amaçlıyoruz” dedi.