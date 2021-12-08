'Yardımcı Kaynaklar' kitapları yayınlanmaya başlandı

Ölçme Değerlendirme Merkezi koordinatörlüğünde soru hazırlama ekibinde yer alan alanında uzman öğretmenler tarafından Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, İngilizce ve Fen Bilimleri derslerinden hazırlanan 3, 4 ve 5. sınıflara yönelik çalışma üniteleri, Milli Eğitim Bakanlığının tüm öğrencilerin istifadesine sunulmak üzere “Yardımcı Kaynaklar” ismiyle yayınlanmaya başladı.

"21 Fasikül Bakanlığımız web sitesinde yayınlandı"

Hazırlanan yardımcı kaynakların öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri ve öğrenme süreçlerine katkı sağlaması amacıyla önemli olduğunu belirten Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "Bakanlığımız Hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlama kararı aldı. Bu doğrultuda tüm ülkedeki öğrenci ve öğretmenlerin istifadesine sunulmak üzere hazırlanan dokümanlara ilimiz Ölçme Değerlendirme Merkezi çalışanları da gerek soru gerekse dizgi alanlarında büyük ölçüde destek vermişlerdir. Şuana kadar Müdürlüğümüz Ölçme Değerlendirme Merkezimizin destek verdiği 21 Fasikül Bakanlığımız web sitesinde yayınlandı. Bu çalışmada emeği geçen tüm Ölçme Değerlendirme Merkezinde görevli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum"dedi.