Vilayetler Birliği Anaokulunda ' Küçük Mucitler' Projesi Fuarı düzenlendi

Vilayetler Birliği Anaokulunda düzenlenen, çocuklarda kalıcı öğrenme sağlamak, bilimsel düşünme becerilerini desteklemek, fen bilimlerine karşı olumlu tutum geliştirmek, okul-aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Küçük Mucitler" projesi Fuarı düzenlendi.

"Küçük Mucitler" projesi Fuarı'na İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, okul idaresi, öğrenciler ve veliler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, açılış kurdele kesim töreninin ardından sanat atölyeleri, steam etkinlikleri ve icat çalışmalarının yer aldığı standları gezerek incelemelerde bulundu.

"Küçük Mucitler" projesi Fuarı sonrası açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, güzel etkinlikten ötürü tüm okul idarecilerini, öğretmenler, öğrenciler ve velileri tebrik etti.