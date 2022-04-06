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Vali Çuhadar, Eğitim yatırımlarını değerlendirdi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Her Okula Bir Kütüphane" projesini değerlendirerek, öğrenci başına düşen kitap sayısını açıkladı.

06 Nisan 2022 Çarşamba 13:29
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Vali Çuhadar, Eğitim yatırımlarını değerlendirdi

Adıyaman'da eğitim yatırımlarını değerlendiren Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, eğitim her zaman birinci planda çözülmesi gereken konu olduğunu söyleyerek, Adıyaman'ın genç öğrenci nüfusuna sahip olduğunu ve devamlı eğitim yatırımlarının yapılması gerektiğini belirtti.
"Fiziki yapılarının iyileştirmesine yönelik bir proje bunlarda hızla devam ediyor"
Hayırseverlerin yardımları ile yürütülen projeler bakımından Adıyaman iyi bir noktada olduğunu hatırlatan Vali Çuhadar,"Eğitim her zaman birinci planda çözmemiz gereken konudur. Adıyaman’da 160 bin üzerinde öğrencimiz var. Göreve başladığında 154 bindi ama artarak devam ediyor. 11 bin öğretmeniniz var. Adıyaman bu anlamda genç öğrenci nüfusuna sahip ve devamlı eğitim yatırımlarının yapılması gereken bir vilayet geldiğimiz günden bu yana hemen hemen mesaimizin önemli bir kısmını eğitime ayırdık gerek bakanlığımız tarafından yürütülen projeler, gerekse de hayırseverlerin yardımları ile yürütülen projeler bakımından ilimiz şuan iyi noktada çevre dostu olarak bin okul projesi var. Bakanlığımızın buradan 9 temel eğitim okulumuz programa alınmış ve inşaatları başlayacak bunlar "Akılı ve Çevre Dostu' okullar olacak, yine temel eğitimde 10 bin okul kapsamında ise 136 okulumuz onarım görecek ki;  bunlar daha çok dezavantajlı yerlerde ve mahallerde okulların iyileştirilmesi ve fiziki yapılarının iyileştirmesine yönelik bir proje bunlarda hızla devam ediyor. Ana sınıflarında 96 ana sınıfı düzenlemesi yapılıyor. "dedi.
"5 öğretmen lojmanı inşaatı devam ediyor"
Merkez ve ilçelerde devam eden yatırımlar ile projeler hakkında bilgi veren Vali Çuhadar,"Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Her Okula Bir Kütüphane" projesi kapsamında okullarımızın kütüphaneleri tamamladı. Yine Milli Eğitim Bakanlığının öğrenci başına düşen kitap sayısı bakımdan bir oranı vardı 6.6 bizler buna ulaştık. Milli Eğitim Müdürlerimiz bu konuda gayretliler. Merkezde Şeref Cengiz İlköğretim okulunu 24 derslik olarak Cengiz Holding tarafında yaptırılarak açılışını yaptık. Yine Besni’de Ali Erdemoğlu tarafından yapılan Fen Lisesi 16 derslik okulumuz açıldı. Ali Erdemoğlu tarafından merkezde 30 derslikli anaokulu ve ilköğretim okulu yapılıyor. Ali Erdemoğlu tarafından 24 derslik Besni’de ilköğretim okulu yapılıyor. Besni’de iki hayırsever aile tarafından 24 derslik birisi bitmek üzere diğeri proje aşamasında yani hayırseverler be devlette işin içinde eğitimi nasıl kalkındırabiliriz düşüncesi içerisinde devam ediyoruz. 48 okulumuzda 612 derslik inşaat devam ediyor. 2 pansiyon 310 öğrenci kapasiteli inşaat devam ediyor.  5 öğretmen lojmanı inşaatı devam ediyor. Bunlar tamamladığında özellikle Adıyaman’ın eğitim sorununun önemli bir derece aşınacağını düşünüyoruz. " Şeklinde konuştu.
"İlimiz modern bir halk eğitim binasına kavuştu"
Okullar kadar öğretmenevlerinin de önemine vurgu yapan Vali Çuhadar,"Bu yeter mi? yetmez hayırseverlerimizi ve devletimizi yan yana getirerek Milli Eğitim ve Özel İdare programından birkaç okulda daha yapma planlıyoruz. Yine öğretmen evi açığımız vardı. Birçok ilçemizde ve merkezde ilimizde bulunan öğretmenevimizi bir hayırsever şirket yapacak. İlçelerimizdeki öğretmenler evleri ise tamamlıyoruz. Gerger, Çelikhan bitti. Gölbaşı'ndan projesi hazır. Tut ilçesinde atıl bir binamız vardı onu da öğretmen evine çevireceğiz. Öğretmenlerimizin fiziki mekânlarını iyileştirmeden onlardan verimli hizmet beklemekte çok doğru değil. Okullar kadar öğretmenevlerinin öğretmenlerin kalacağı mekânlarında önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah devamını getireceğiz. Yine devlet vatandaş iş birliği ile ilk geldiğim sırada yapmış olduğum işlerler arasında kaba inşaatını halk katkısı ile yaptık. İnce işlerini ise Milli Eğitim Bakanlığı'mız tarafından yapıldı. Şuan ilimiz modern bir halk eğitim binasına kavuştu. Bu hafta içerisinde arkadaşlarımı taşınacaklar."dedi.

 

Kaynak: PHA
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