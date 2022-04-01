Üniversite öğrencileri köy okulunda kütüphane açtı

Adıyaman Üniversitesi, öğrencileri ile akademik ve idari personelin bağışladığı kitap ve kırtasiye ürünlerini Tut ilçesine bağlı Yaylımlı Köyündeki ilk ve ortaokuluna bağışladı. Üniversite öğrencileri tarafından toplanan kitaplarla okulda kütüphane kurulurken kırtasiye ürünleri ise öğrencilere dağıtıldı.

Okul öğretmen ve öğrencileri, yapılan bağıştan dolayı Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut başta olmak üzere Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı çalışanları ve Kültür ve Medeniyet Topluluğuna teşekkür ettiler. Üniversite çalışanları ve öğrencileri ise bu çalışma ile ilk ve ortaokul çağındaki öğrencileri okumaya teşvik ettirmeyi amaçladıklarını vurguladılar.