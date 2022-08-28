Türkiye Geneli Siyer-i Yarışması'nda üçüncü olan öğrenci ödülünü aldı

Türkiye geneli liseler arası "Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması’nda" Türkiye üçüncüsü olan Adıyaman Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Beyza Aslan’a eğitim hayatında başarılar dileyen Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adıyaman Şube Başkanı Hamza Özer; “Gençlerimize eğitim hayatında destek olmak adına yıl içerisinde çeşitli sosyal aktivitelerimiz oluyor. Eğitim ve öğretim dönemi içerisinde yapmış olduğumuz ödüllü yarışmalarda gençlerimizin çalışma hayatlarına destek oluyoruz. Bu yılda Anadolu Gençlik Derneği’nin (AGD’nin) düzenlediği 2022 yılı Türkiye geneli liseler arası “Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması’na” öğrenciler yoğun bir şekilde ilgi gösterdiler. AGD olarak Türkiye genelinde düzenlediğimiz yarışmada Adıyaman ilimizde eğitim gören Beyza Aslan adlı öğrenci dereceye girerek Türkiye üçüncüsü oldu. AGD Adıyaman Şubesi olarak dereceye giren Beyza Aslan’a ödülünü takdim ettik. Beyza Aslan ailesi birlikte AGD Adıyaman Şubemizi ziyaret etti. Böylesine önemli bir dereceden dolayı Beyza Aslan’ı kutlar eğitim hayatında başarılar dileriz” dedi.

Türkiye genelinde düzenlenen liseler arası “Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması’nda” dereceye giren Adıyaman Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Beyza Aslan’a para ödülünü takdim eden Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Gezici ise Beyza Aslan’a başarılar diledi.