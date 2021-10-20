Türkiye 3.’sü Elif Doğan başarısını Gönen’le paylaştı

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle genç nesillerde bağımlılıklara ilişkin farkındalık oluşturmak ve onları yeteneklerini keşfetmeye teşvik etmek amacıyla düzenlediği ‘Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek’ yarışmasında edebi kategoride üçüncü olan Şehit Mehmet Kılınç İlkokulu öğrencisi Elif Doğan'ı ödüllendirdi.

Bu yıl 11. kez düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yetenek yarışmasına Türkiye genelinden 421 bin 216 eser başvurusu arasında Şehit Mehmet Kılınç İlkokulu öğrencisi Elif Doğan, edebi kategoride Adıyaman’ı temsil eden eseriyle Türkiye üçüncüsü olmuştu.

Çocukların bu yarışmadaki emeklerinin son derece değerli olduğunu dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "Türkiye üçüncüsü olan öğrencimiz Şehit Mehmet Kılınç İlkokulu öğrencisi Elif Doğan başta olmak üzere başarıda emeği bulunan öğretmenlerimizi ve yöneticileri tebrik ediyor, öğrencimizin başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi.