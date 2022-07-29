TÜRKAV’dan YKS’den Adıyamanda 2. Olan Efe Özavcıya Tebrik

Tek hedefinin Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği olduğunu belirten Özavcı, bu başarısını çok çalışmaya değil sistemli çalışmaya borçlu olduğunu, Eskrim Sporunu çok sevdiğini, bu başarısında Eskrim Sprorununda etkisi olduğunu söyledi.

TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar ise, “Türkiye genelinde 3 milyon insanın girdiği sınavda ilk 200 içerisine girmenin büyük bir başarı olduğunu, devletin asıl evlatları olan bu çocuklarımızın her türlü desteği hak ettiklerini söyleyerek, Rabbim bu çocuklarımızın yar ve yardımcısı olsun, vatanına, milletine, bayrağına, dinine, hayırlı bir evlat olmasını nasip etsin” dedi.