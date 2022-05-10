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'Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi' kapsamında okullara destek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim ortamlarını iyileştirmek, okullar arasındaki farklılıkları azaltarak öğrenciler için okullara spor, müzik ve donatım desteği sağlandı.

10 Mayıs 2022 Salı 15:59
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'Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi' kapsamında okullara destek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim ortamlarını iyileştirmek, okullar arasındaki farklılıkları azaltarak öğrenciler için Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okullara spor, müzik ve donatım desteği sağlandı.
Proje kapsamında Adıyaman merkezde bu projeye dâhil edilen ve ihtiyaç talebinde bulunan 25 okula spor malzemesi, 10 okula bilgisayar, yazıcı ve öğretmenler odası donanım malzemeleri ve 1 okula ise müzik enstrümanları desteğinde sağlandı.
Teslim törenine İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Fırat, Temel Eğitim Biriminden Sorumlu Şube Müdürü Ömer Faruk Güneş, Donatım Biriminden Sorumlu Şube Müdürü Abdurrahman Çelik ve okul müdürleri katıldı.
Projenin amacının eğitimin niteliğini geliştirmek olduğunu kaydeden İl Millî Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı,"Bakanlığımız okullarımızı yalnız bırakmıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlama amacıyla yürütülen bu proje tüm Türkiye’de belirlenen 10 bin okulda yürütülmektedir. Proje kapsamına alınan okullarımıza donatım malzemelerinin yanı sıra, öğrenci,  öğretmen ve yöneticilere yönelik eğitim çalışmaları da gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimize yönelik destek eğitim programları, ilk yardım farkındalık eğitimleri, psikososyal gelişim destek eğitimleri, kültür, sanat ve spor etkinlikleri; yönetici ve öğretmenlerimize yönelik meslekî ve kişisel gelişim eğitimleri devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: PHA
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