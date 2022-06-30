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Tekstil öğretmenleri SANKO Tekstil’de işbaşı eğitimine katıldı

SANKO Holding Personel Direktörü Gündüz Taşkın, mesleki eğitimin sanayinin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “SANKO Grubu olarak mesleki eğitimi önemsiyor ve destekliyoruz” dedi.

30 Haziran 2022 Perşembe 10:09
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Tekstil öğretmenleri SANKO Tekstil’de işbaşı eğitimine katıldı

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ortak finansmanı ile desteklenen Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün operasyon faydalanıcısı olduğu sektörel mükemmeliyet merkezlerinin kurulması yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Programına (METEK III) katılan öğretmenler, işbaşı eğitimi kapsamında SANKO Tekstil İşletmeleri ve SANKO Havlu’da inceleme yaptı.
Türkiye’nin çeşitli illerindeki mesleki ve teknik eğitim liselerinde görev yapan 20 tekstil teknoloji öğretmeni, SANKO işletmelerinde görev yapan mühendisler ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunup üretim hatlarını ve tekstil sektöründeki güncel teknolojik gelişmeleri yerinde görme imkanı buldu.
SANKO Holding Personel Direktörü Taşkın, sanayinin gelişmesi ve nitelikli iş gücüne katkı sunmak için meslek liseleri ve mesleki eğitimi desteklemekten mutluluk duyduklarını söyledi.
Mesleki eğitimin ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıdığını, sanayinin gelişip ülke ihracatı ve istihdamına daha fazla katkı sunmak için meslek liselerini ve meslek yüksekokullarını önemsediklerini kaydeden Taşkın, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Gaziantep Sanayi Odası ile projeler geliştiriyoruz. Mesleki eğitim iş başvurularında adayların elini güçlendirip avantaj sağlıyor. İşletmelerimizde istihdam edilmek üzere mesleki ve teknik lise meslek yüksekokul mezunlarını işe alım süreçlerimiz devam ediyor. 
Eğitim programları ve teknik geziler çok önemli. METEK Programı kapsamında; farklı illerden Gaziantep’e gelen öğretmenlerimiz, havlu ve tekstil İşletmelerimizde üretim süreçlerini, güncel teknolojik gelişmeleri ve fabrika ortamını görerek süreçleri yerinde deneyimleme imkanı buldular.
Geleceğimizin teminatı gençlerimizi yetiştiren öğretmenlerimizi misafir edip, katkı sunmaktan büyük mutluluk duyduk. Başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere, böylesi anlamlı programlara katkı sunan tüm paydaş kurumlara teşekkür ediyorum.”
Tekirdağ Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Terbiye Öğretmeni Hatun Mahan, daha önce görmediği birçok makinayı SANKO Tekstil’de görme imkanı bulduğuna dikkat çekerek, şunları anlattı:
“SANKO Ailesi bize çok yardımcı oldu. İlgileri, destekleri ve paylaşımlarından dolayı teşekkür ederim. Her şey çok güzeldi. Tüm süreçler bize anlatıldı. Tekstil alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri bu işletmeler sayesinde gördüm. Bu da öğrencilerimize yenilikleri aktarım konusunda çok büyük bir avantaj sağladı. Bu bilgileri Tekirdağ’da öğrencilerime çok güzel bir şekilde anlatabileceğim.”
İstanbul Kağıthane İHKİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Öğretmeni Rasim Kılıç da işletmeleri ziyaret edip gerek makineleri gerekse üretim süreçlerini yakından görmenin kendileri için büyük avantaj sağladığını ifade ederek, “Teorik olarak bildiğimiz ve öğrencilerimize anlattığımız birçok konuyu pratik etme imkanı bulduk” diye konuştu.
Programa katılan öğretmenler açısından verimli ve kapsamlı eğitim olduğunu anlatan Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı:
“METEK programı kapsamında iş başı eğitime katılıyoruz. Burada imkanlar ve ortam mükemmel, hep hayal ettiğimiz bir sistem. Eğitim ve sanayinin iş birliği yapması böyle olur. Derslerde teorik olarak gördüğümüz, anlattığımız, bilgi verdiğimiz konuları yaşayarak, görerek öğreniyoruz. Resmini gördüğümüz makinalar ya da işlemlerin gerçeğini gördük. Pratiği gördüğümüz için dersleri anlatmak da daha kolay olacak. SANKO Ailesi’ne sundukları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum.”

Kaynak: PHA
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