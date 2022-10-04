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Tekstil firmalarına 'Çırak Bul Web' uygulamasının tanıtımı yapıldı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Çırakbul web" uygulamasının uygulaması tekstil firmalarına tanıtıldı.

04 Ekim 2022 Salı 12:50
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Tekstil firmalarına 'Çırak Bul Web' uygulamasının tanıtımı yapıldı

Adıyaman'da elaman ihtiyacının karşılanması ve mesleki eğitim merkezi programında karşılaşılan problemlerin çözülmesi için Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Necmettin Beyaz Başkanlığında tekstil ürünleri imalatı hazır giyim yapan işletmelerin yetkilileriyle toplantıda tanıtıldı.
Toplantıda; İşletmelerin istediği nitelikte çırağı bulabilmesi, İş arayan gençlerin ise istediği işi bulabilmesi için geliştirilen çırakbul web uygulamasının tanıtımı yapıldı; sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elaman sorununun çözülmesi için Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan Adıyaman Mimar Sinan Meslek Lisesi bünyesinde Moda Hazır Giyim Alanının açılması ve sektörle iş birliğine gidilerek hazır giyim alanında üretim yapılmasıyla ilgili çalışmaların başlatılması kararlaştırıldı; işletmelerin hazır giyim sektöründe ihtiyaç duydukları makina yedek parçaların Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Ürün Geliştirme Merkezinde (ÜRGEM) geliştirilmesi ve meslek liselerinde üretilmesi için istişare yapıldı.
İşletmeler, "İşletme Kaydı" oluşturduktan sonra “Çırak Talebi” menüsüne giriş yaparak ihtiyaç duydukları alan-dallarda, istedikleri nitelikte çırak talebinde bulunmaktadır.Bununla birlikte iş arayan ve çıraklık sistemine dâhil olmak isteyen kişiler Üye Girişi menüsünden kimlik numaraları ve diğer kişisel bilgilerini girerek üyelik oluşturmaktadır. İş arayan ve çıraklık sistemine dâhil olmak isteyen kişiler üyelik oluşturduktan sonra İş ilanları menüsünden kendilerine uygun iş ilanlarına başvuru yapmaktadırlar. Bununla birlikte İşletmeler, “Çırak Talebi” menüsünden ihtiyaç duydukları alan-dallara iş arayanların yapmış oldukları başvuruları görmekte ve işe alacakları kişiler için işlem tesis edebilmektedir. İş arayan ve çıraklık sistemine dâhil olmak isteyen kişiler ise “Başvurularım” Menüsünden başvurdukları iş ilanların sonucunu takip edebilmektedir.
İşe alınacak kişiler, işletmeler tarafından, mesleki eğitim merkezi programı uygulayan okullara, yönlendirilerek çıraklık sistemine dâhil edilmektedir. Çıraklık sistemine dâhil edilen kişiler ortaokul mezunu olup, lise diploma programına kayıt olmuşsa bu kişiler için; 9. , 10. ve 11. Sınıflarda asgari ücretin yüzde 30, 12. Sınıfta ise yüzde 50’si oranında devlet katkısı verilir. Bu kişiler haftanın 4-5 günü işe, 1 günü okula gider. Mezun olmaları durumunda bu kişilere meslek lisesi diploması + ustalık belgesi + iş yeri açma belgesi verilir.
En az lise mezunu olanlar ise; 27 haftalık Ustalık Telafi Programına dâhil edilir. Bunlar için ise bu süreçte asgari ücretin yüzde 50’si kadar devlet desteği verilir.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 04.10.2022 13:27
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