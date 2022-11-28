TASEV’den bin bir öğrenciye kışlık ayakkabı yardımı

TASEV, Kahta ilçesine bağlı köylerde eğitim gören bin bir öğrenci için kışlık ayakkabı gönderdi. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkan Vekili Yavuz Uçan ve İş Adamı Sait Erdal gelen ayakkabıları 40 farklı köydeki öğrencilere teslim etti.

Ayakkabı dağıtımında öğrenciler büyük bir sevinç yaşadığını belirten Başkan Vekili Yavuz Uçan, “Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı tarafından Kahta ilçesine bağlık 40 köydeki bin bir öğrenciye kışlık ayakkabı gönderildi. Biz de bugün bu ayakkabıları bölge gelerek öğrencilerimize ulaştırdık. Böyle soğuk kış günlerinde dağıtılan ayakkabılar çocuklarımızın yüzünü güldürdü. Onların hem eğitimlerine bir nebze de olsa destek oluyoruz hem de mutluluklarına ortak oluyoruz. Bu da bizim içimizi ısıtıyor. Destek veren Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı’na çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür desteklere devam edeceğiz” dedi.