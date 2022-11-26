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'Tarih Yazan Çocuklar Kahta’da' projesi hayata geçti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tarih Yazan Çocuklar Yayıncılık Yapımcılık A.Ş.’nin yürüttüğü proje kapsamında Kubilay İlkokulunda 24 derslikte Kitap Ağacı kuruldu.

26 Kasım 2022 Cumartesi 14:08
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'Tarih Yazan Çocuklar Kahta’da' projesi hayata geçti

Hayırsever Melisa Gündüz ve Mustafa Gündüz’ün desteğiyle Kubilay İlkokulunda dersliklere kurulan 24 kitap ağacından yaklaşık 900 öğrenci faydalanacak. Kahta Bilim ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonunda “Tarih Yazan Çocuklar Kahta’da” projesinin tanıtım programı düzenlendi.
Programa, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Kurum Amirleri, Oyuncu Ahmet Yenilmez, Hayırsever Melisa Gündüz, Hayırsever Mustafa Gündüz, TYÇ İl Koordinatörü Mustafa Dicle ve öğrenciler katıldı.
Proje kapsamında Türk kahramanlarını anlatıldığı tiyatro gösterileri, video çalışmaları, resim çalışmaları ve mektup çalışmaları yapılacak. Resim ve mektup çalışmalarında 120 çalışma ayrı ayrı olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kitaplaştırılacak. Yine proje kapsamında okullarda Tarih Yazan Çocuklar kitaplarının bulunduğu Kitap Ağacı sınıf kitaplığı kurulacak. Kitap Ağacı sınıf kitapları üzerinde hayırseverlerin kendi ismine veya belirlediği bir isme yer verilecek.
Tarih boyunca önemli Türk bilim insanlarının “Tarih Yazan Çocuklar Kahta’da” projesiyle çocuklarla buluşacağını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, “Tarih Yazan Çocuklar, bir nesli, bir başka nesle aktarmaya çalışan, iki dönemi, iki farklı zamanı, birbirinden bambaşka zamanlarda yaşamış insanları kucaklaştırmak isteyen bir grup tarih ve çocuk severin projesidir.Kadim medeniyetimizin ve bu toprakların ilmini, üretkenliğini, çalışkanlığını bilmenin; tarihleri aşıp gelerek bugüne ulaşmış isimleri okumanın, anlamanın ve geleceğe taşımanın mühim bir vazifeyi yerine getirmekle eşdeğer olduğuna inanıyoruz. Bizim insanımız bu ilmi, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle tarihin hiçbir safhasında boş durmamış, kendi dönemlerindeki en büyük buluşları insanlığın hizmetine sunmuştur. Bugün dahi gelişmekte olan teknolojinin birçok temel kaynağı bu projemizde işlediğimiz değerlerimizin ortaya koydukları büyük buluşlar ve fikirlerden beslenmektedir. Dünümüzün ve bugünümüzün önemli bilim insanlarını “Tarih Yazan Çocuklar Kahta’da” isimli projemizle sizlerle buluşturduk. Her birini tek tek işleyerek kıymetli çocuklarımıza sunuyoruz. Nice buluşları insanlığa kazandırmış bu önemli şahsiyetlerimiz, medeniyetimizin değerleriyle yoğrulmaya devam ediyor. İnanıyorum ki sizler de insanlığa dokunacak nice çalışmalar ortaya koyacak, ülkemizi dünya sahnesinde hep bir adım öne taşıyacaksınız. Tıpkı burada işlediğimiz hayatlarda olduğu gibi ileride içinizden nice isimler çıkacağına inanıyorum. Tarih Yazan Çocuklar Kahta’da projesi kapsamında Melisa-Mustafa Gündüz eşlerin desteği ile bugün Kubilay İlkokulundaki tüm sınıflarımızda kitaplık oluşturmuş bulunmaktayız. Projemizin Kubilay İlkokulunda uygulanmasına vesile olan Melisa-Mustafa Gündüz eşlerine teşekkür ederim. Bu duygu ve düşünceler çerçevesinde, gözleri pırıl pırıl siz evlatlarımızın yüreğimizde oluşturduğu heyecan, umut ve inançla başlattığımız “Tarih Yazan Çocuklar Kahta’da” projemizin güzel neticelere vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.
Program, Tarih Yazan Çocuklar projesinin hazırlanmasında ve destekte bulunan Melisa Gündüz, Mustafa Gündüz, Oyuncu Ahmet Yenilmez ve TYÇ İl Koordinatörü Muhammet Mustafa Dicle’ye teşekkür plaketlerinin takdim edilmesi ve Kubilay İlkokulunda açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

 

Kaynak: PHA
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