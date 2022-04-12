Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında Suriyeli ailelere yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katıldı.

Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Gerçekleştirilen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı’nın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, eğitim birimlerinden sorumlu şube müdürleri, Suriyeliler ile proje görevlileri katıldı.

Toplantıda Suriyeli çocukların Türkiye'ye uyum sağlamaları, kayıp bir kuşağın oluşmasının önüne geçilmesi, her kademedeki eğitime erişimlerinin sağlanması için aileleri eğitim fırsatlarından haberdar etmek amacıyla, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliği ile proje kapsamında Suriyeli ailelere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Yapılan konuşmaların ardından eğitim ve öğretimin öneminin içerdiği sunumlar ve slayt gösterileri gerçekleştirildi.