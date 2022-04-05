Sektör temsilcilerinden kitap toplama kampanyasına büyük destek

İhtiyaca yönelik atılacak adımların planlaması yapılarak kentin kütüphanesi olmayan 358 okul tespit edilmiş, bu okul için kütüphane donatım malzemeleri Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin "Metal Teknolojileri Alanı" ve "Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı"nda eğitim gören öğrenciler tarafından öğretmenleri gözetiminde yapıldı.

Özel sektör temsilcileri tarafından bağışlanan kitapların teslim töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı,"Çocukların hayal gücünü, yaratıcılığını, sorun çözme yetilerini geliştirmek amacıyla düzenlediğimiz kampanya kapsamında bizleri destekleyen özel sektör temsilcileri sayesinde çok kısa süre içerisinde 11 bin kitabın bağışlanmasında özveriyle çalışan okulumuz müdür yardımcılarından Fadime Ayaz başta olmak üzere okul idaresine ve sektör temsilcilerimize teşekkür ederim. Kitap okumanın öğrencilerimizi her yönden geliştiren bir alışkanlık olmasının yanında, teknolojinin olumsuz etkilerinden de koruyacağını düşünerek okullarımızın kütüphanelerini zenginleştirmeye devam edeceğiz. Yapılan bağışlarla birlikte İlimizde okul kütüphanelerimizdeki sayımızı çok kısa süre içerisinde 458 binden 1 milyon 226 bine çıkardık. İlimizde öğrenci başına düşen kitap sayısını da 2.8’den 7.8’e çıkarttık. Kitap toplama kampanyamız devam etmektedir. Ayrıca 60 bin öğrencimizin katıldığı kitap okuma kampanyamızda devam ediyor."İfadelerini kullandı.

Program, kitap bağışı yapan sektör temsilcilerine İl Milli Eğitim Müdürü Aşcı tarafından plaket verilmesiyle son buldu.