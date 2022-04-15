Galeriler Yazarlar
Adıyaman 13
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.494,37
ALTIN
928,37
DOLAR
14,63
STERLİN
19,17
EURO
15,87

SANKO Üniversitesi’nden toplantıya katılım sağlandı

Gaziantep’te Eurodesk Temas Noktası olmaya hak kazanan tek üniversite olan SANKO Üniversitesi’nden, Ulusal Ajans Eurodesk Birimi tarafından Ankara’da düzenlenen Başlangıç Toplantısına katılım gerçekleştirildi.

15 Nisan 2022 Cuma 18:20
5 Okunma
SANKO Üniversitesi’nden toplantıya katılım sağlandı

SANKO Üniversitesi Eurodesk İrtibat Kişisi İpek Uçar ve Öğretim Görevlisi Nuriye Hilaloğlu, Eurodesk Temas noktası olan akredite kurumlara yönelik toplantıya katılarak diğer kurumlarla tanışma ve görüşme fırsatı buldular.
Toplantıda, Eurodesk’in amacı, genel yapısı ve misyonu, ağa yeni katılan kurumların temas noktası olarak çalışma sistemine dahil olması ve bireysel bilgilendirme becerilerini kazanmaları ile ilgili bilgiler verildi. 
SANKO Üniversitesi ve Ulusal Ajans arasında Eurodesk Temas Noktası akreditasyon sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte, üniversiteli gençlere yönelik Eurodesk Avrupa Fırsatları Bilgilendirme Toplantıları da başlayacak.
Eurodesk Temas Noktaları, Avrupa Birliği Başkanlığı’nın AB Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı tarafından, gençlere Avrupa fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiş kuruluşlardır. 
Bu program ile gençlerin ihtiyaç duyduğu bilgiye tarafsız, güncel, anlaşılır, güvenilir ve ücretsiz bir şekilde ulaşabilmesi sağlanmaktadır. 
Ülkemizde “gençlik bilgilendirmesi” konusunda pek çok kurum ve kuruluş dolaylı olarak hizmet vermekle birlikte tek görevi gençleri yararlanabilecekleri imkan ve fırsatlardan haberdar etmek, onlardan gelen soruları cevaplamak olan Eurodesk Türkiye Birimi, 2008 yılından bu yana AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) bünyesinde görevini sürdürmektedir. 
SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor. 
Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriyeli ailelere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı
Suriyeli ailelere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı
Eğitim-Bir-Sen'de yönetici atama yönetmeliğinin eksikleri değerlendirildi
Eğitim-Bir-Sen'de yönetici atama yönetmeliğinin eksikleri değerlendirildi
Aşcı’nın 'İkinci Ara Tatil' mesajı
Aşcı’nın 'İkinci Ara Tatil' mesajı
Aydın: AK Parti hükümetleri icraatları olarak tarihe mal olmaya devam edecektir
Aydın: AK Parti hükümetleri icraatları olarak tarihe mal olmaya devam edecektir
SANKO Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Dağlı yeniden atandı
SANKO Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Dağlı yeniden atandı
İtfaiyecilerden, minik öğrencilere yangın eğitimi verdi
İtfaiyecilerden, minik öğrencilere yangın eğitimi verdi
Vali Çuhadar, Eğitim yatırımlarını değerlendirdi
Vali Çuhadar, Eğitim yatırımlarını değerlendirdi
Öğrencilere, AFAD Deprem Simülasyon Tırında eğitim
Öğrencilere, AFAD Deprem Simülasyon Tırında eğitim
SANKO Üniversitesi Akademisyenleri aday öğrencilerle buluştu
SANKO Üniversitesi Akademisyenleri aday öğrencilerle buluştu
SANKO Üniversitesi'nden sosyal sorumluluk projelerine destek
SANKO Üniversitesi'nden sosyal sorumluluk projelerine destek
Sektör temsilcilerinden kitap toplama kampanyasına büyük destek
Sektör temsilcilerinden kitap toplama kampanyasına büyük destek
5 bin öğrenciye ücretsiz sinema keyfi
5 bin öğrenciye ücretsiz sinema keyfi
Adıyaman'da 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' proje devam ediyor
Adıyaman'da 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' proje devam ediyor
SANKO Üniversitesi Oğuzeli’nde kariyer günü düzenliyor
SANKO Üniversitesi Oğuzeli’nde kariyer günü düzenliyor
SANKO Üniversitesi Avrupa’dan gelen ilk öğrenciyi konuk etti
SANKO Üniversitesi Avrupa’dan gelen ilk öğrenciyi konuk etti
Üniversite öğrencileri köy okulunda kütüphane açtı
Üniversite öğrencileri köy okulunda kütüphane açtı
Kaymakam Canga, öğrencilere kaymakamlık mesleğini anlattı
Kaymakam Canga, öğrencilere kaymakamlık mesleğini anlattı
Müdür Aşcı, ilçelerin durumunu yerinde inceliyor
Müdür Aşcı, ilçelerin durumunu yerinde inceliyor
Cahit Zarifoğlu İlk ve Ortaokulu’nda kitap okuma etkinliği
Cahit Zarifoğlu İlk ve Ortaokulu’nda kitap okuma etkinliği
SANKO, Gaziantep’te Eurodesk Temas Noktası olmaya hak kazanan tek üniversite oldu
SANKO, Gaziantep’te Eurodesk Temas Noktası olmaya hak kazanan tek üniversite oldu
Afrika'da su kuyusu açtırmak için kermes düzenlendi
Afrika'da su kuyusu açtırmak için kermes düzenlendi
İtfaiyecilerden, miniklere yangın eğitimi verdi
İtfaiyecilerden, miniklere yangın eğitimi verdi
İstanbul’dan Kahta’daki köy okuluna uzanan yardım eli
İstanbul’dan Kahta’daki köy okuluna uzanan yardım eli
Polat Eğitim çalışanlarının sorunlarını değerlendirdi - Videolu Haber
Polat Eğitim çalışanlarının sorunlarını değerlendirdi - Videolu Haber
Gölbaşı'nda '21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası' kutlandı
Gölbaşı'nda '21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası' kutlandı
Derece yapan öğrencilerden Aşcı’ya ziyaret
Derece yapan öğrencilerden Aşcı’ya ziyaret
‘Hamurumda Paylaşmak’ projeden 700 öğrenciye kitap
‘Hamurumda Paylaşmak’ projeden 700 öğrenciye kitap
'İngilizce Her Yerde' projesi
'İngilizce Her Yerde' projesi
SANKO Üniversitesi İslahiye ve Nurdağı’nda kariyer günü düzenliyor
SANKO Üniversitesi İslahiye ve Nurdağı’nda kariyer günü düzenliyor
2021 yılında 168 okulda 178 bin öğrenciye ulaşıldı
2021 yılında 168 okulda 178 bin öğrenciye ulaşıldı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim