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SANKO Üniversitesi’nden adaylara tercih desteği

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite adaylarına seslenerek, “Üniversite tercihleriniz için destek vermeye hazırız” dedi.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 17:28
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SANKO Üniversitesi’nden adaylara tercih desteği

Zorlu bir maratonun ardından sınavın geride kaldığını ve tercihlerin öğrencilerin hayatlarındaki önemli karar aşamalarından birisi olduğunu anımsatan Prof. Dr. Dağlı, “YKS sonuçlarınız asla bir son değildir. Doğduğumuz ve yaşadığımız dünyada, yaşamımız boyunca sürekli öğreniyoruz” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Dağlı, geleceğine yön vermek isteyen adayların kendileri için en doğru kararı vermesinin önemine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sevgili adaylarımız, tercihlerinizle hayatınızda yeni bir aşamaya geçeceksiniz. Bir mesleği yapabileceğine inanmak ve severek yapmak başarı için en büyük kriterlerden biridir. Tercihlerinizi yaparken muhakkak rehber öğretmenleriniz ve üniversitemizden destek alın.
Üniversitemizin öğretim görevlileri ve Tanıtım Ofisi tercih dönemi süresince, üniversite ana binası giriş katında hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu (Cumartesi-Pazar) ise 10.00-16.00 saatleri arasında doğru tercih yapabilmeniz için sizlere yardımcı olacak. 
SANKO Üniversitesi olarak kapılarımız sizlere daima açık. Ailelerinizi gururlandırmak ve emeklerinizin karşılığını almak için çıktığınız bu yolda, tercihlerinizde hepinize başarılar diliyorum.”
SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ile Beslenme ve Diyetetik alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor. 
Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

 

Kaynak: PHA
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