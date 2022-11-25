SANKO Üniversitesi’nde Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında SANKO Üniversitesi’nde akademik kadroda görev yapan personele isimlerinin yazılı olduğu özel kalemler takdim edildi.

Akademisyenleri çalıştıkları birimlerde ziyaret ederek Öğretmenler Günü’nü kutlayan Prof. Dr. Dağlı, emekleri ve çabaları için öğretim üyelerine teşekkür etti.

Prof. Dr. Dağlı’ya ziyarette, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram da eşlik etti.