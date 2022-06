SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesinde mezuniyet coşkusu

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bu yıl mezun olan 61 öğrenci, düzenlenen diploma ve yemin töreninde büyük heyecan yaşadı.

Öğrenciler, mezuniyet töreni sırasında sahneye “Sağlıkta şiddetin, kadın ve çocuk istismarının son bulduğu, bilimin ışığıyla insanlığı aydınlatacak, ülkesine sahip çıkacak genç hekimleriz” pankartıyla çıktılar.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde üçüncü dönem mezunları vermenin gururunu yaşadıklarını belirten Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, mezun olan öğrencileri tebrik ederek sözlerine başladı.

SANKO Üniversitesi’ni 2013 yılında Gaziantep ve bölgenin sağlıktaki kalitesini yukarı çıkarma hedefiyle kurduklarını anımsatan Konukoğlu, “Gaziantep bugün hastaneler şehri oldu. Yeni doktorlarımız buralarda mucizelere imza atacak” dedi.

Konukoğlu, “Hayatta başarı yolunuzun her daim açık olduğuna inanıyor ve güveniyorum. Hiçbir zaman için kendinizde güvensizlik hissetmeyin” diye konuştu.

Hayatın her döneminde zorluklarla karşılaşılabileceğine dikkat çeken Konukoğlu, öğrencilere şu önerilerde bulundu:

“Hatalarınızın altında asla ezilmeyin. Hata yapmaktan asla korkmayın fakat yaptığınız hatayı ikinci kez tekrarlamamaya özen gösterin. İyi bir doktor aynı zamanda iyi bir psikologdur. Mümkün olduğu kadar psikolog olduğunuz da unutmayın. Bir hastaya yaklaşırken psikolojiyi ne kadar iyi bilirseniz hastalarınız size o kadar güvenir.

Sizleri yetiştirip bizlere emanet eden kıymetli ailelerinize, emek verip bugün mezuniyet sevinci yaşamanıza büyük katkı sunan değerli hocalarımıza teşekkür ediyor, sizlere de ülkemize ve insanlığa hizmet yolunda gönülden başarılar diliyorum.”

SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu da konuşmasında, 2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nin büyük bir özveri ile 2014 - 2015 eğitim yılında Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinde 231 öğrenci ile eğitime başladığını, bugün ise 600 Tıp Fakültesi, 1,890 Sağlık Bilimleri Fakültesi, 326 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 102 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencisi olmak üzere, 2 bin 318 öğrenciye eğitim verildiğini anımsattı.

“Üniversitemiz değerleri ile yetişen 1,256 mezunumuzun, Türkiye’nin çeşitli illerine dağılarak ülkemize, milletimize, insanlığa başarı ile hizmet vermesi en büyük gururumuzdur” diyen Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tıp Fakültelerinde, başarının en iyi göstergelerinden biri de mezunlarının TUS’a yerleşme oranıdır. Tıpta Uzmanlık Sınavına girmeyi tercih eden mezunlarımızın yüzde 77’sinin şu an birer uzmanlık alanında eğitime başlamış olması çok gurur verici bir sonuçtur.

Bu başarıya katkı sunan değerli hocalarımıza, eğitim görevlilerimize, personelimiz teşekkür ediyorum. Ülkemize, Milletimize, değerlerimize sahip çıkarak bayrağımızı ilelebet ileriye taşıyacağınıza olan inancımızla, bu yıl mezun olan öğrencilerimizi ve ailelerini yürekten kutluyor, tıp dünyasında başarılarının devamını diliyorum.”

Mezun olan öğrencilerini tebrik ederek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, “Artık eğitim yuvanızda öğrendiğiniz bilimin ışığını ve sahip olduğunuz vizyonu önce vatanınız ve milletiniz sonra da yapacağınız bilimsel yayınlarla tüm dünya ile paylaşmanın zaman geldi” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerinin eğitim süresince insanlığa hizmet felsefesi ve faydalı olmak sorumluluğunu, akıllarından çıkarmayacaklarına emin olduğunun altını çizen Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti:

“Başarılı bir gelecek hayal ediyorsanız ekip çalışmasına inanmalı ve iyi bir lider olmaya gayret göstermelisiniz. Afrika atasözündeki gibi ‘Hızlı gitmek istiyorsan yola yalnız çık, uzağa gitmek istiyorsan ekibinle yola çık’ düşünün. Daima hatırlamalısınız ki, bilgi, sizi bekleyen zorluk ve imkansızlıkları alt etmek için ihtiyacınız olan tek ve en büyük güçtür.

Diplomanız ile sahip olduğunuz bu gücün daima güncel kalması için yeni edineceğiniz bilgilerle onu diri ve aydınlık tutmayı sakın ihmal etmeyin, bilgiye sahip olma arzunuzu asla kaybetmeyin. Çocuklarım hepinizi kutluyor ve alınlarınızdan öpüyorum. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin.”

“SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Dönem Mezunu Sevgili Genç Meslektaşlarım” diye sözlerine başlayan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın ise yıllarca emek verip yetiştirdikleri öğrencilerine şöyle seslendi:

“Tıp öğrenciliğinizi başarıyla tamamladınız ama unutmayın hekimlik mesleğinde öğrenme asla bitmiyor. Bundan sonraki meslek yaşamınızda yanınızda her an tek bir sınav gözetmeniniz olacak; o da vicdanlarınız. Biz sizlerin hekimlik mesleğindeki yeterlik ve yetkinliklerinize, meslek değerlerine verdiğiniz öneme ve vicdanlarınıza sonsuz güveniyoruz.

Meslek yaşamınızda ve hekimlik sanatında, bilimin ışığı ve sanatın ışıltısı yolunuzu daima aydınlatsın. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği aklın ve bilimin yolunda sizlere üstün başarılar, mutlu bir yaşam diliyorum.”

Tıp Fakültesi’nin birincilikle bitiren Dr. Esra Genç, mezuniyet kütüğüne ismini çaktıktan sonra yaptığı konuşmada, “Heyecanlıyım çünkü bugün bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafına üzerimize yüklenen büyük bir sorumluluğun altına giriyoruz. Büyük Atatürk, ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz!’ derken kastedilen hekimlerin bir parçasıyız artık” diyerek mutluluğunu paylaştı.

Genç, duygularını şöyle dile getirdi:

“Bizim tıp eğitimimiz altı yıl önce beyaz önlüklerimizi giydiğimiz ilk gün hocalarımızın önce zarar verme ilkesini tekrarlamasıyla başladı. Bize ilk günden beri hastalık değil hastanın olduğunu, hastayla konuşmanın fizik muayene yapmanın önemini, tıbbın bilimden çok sanat olduğunu, hekimliğin esasen bir usta çırak ilişkisi olduğunu eğitimimizin her aşamasında vurgulayan, aynı dersi defalarca anlatan iyi birer hekim olarak yetişmemizde katkısı olan bütün hocalarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Konuşmaların tamamlanmasının ardından tören, mezun öğrencilere diploma takdimiyle devam etti.

Tıp Fakültesini birincilikle tamamlayan Dr. Esra Genç’e Vali Davut Gül ile Rektör Prof. Dr. Dağlı, ikincilikle mezun olan Dr. Elif Beyza Şahin’e Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, üçüncülükle tamamlayan Dr. Mete Birışık’a ise SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu ile Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın diploma ve armağan takdim etti.

​Tören, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın’ın mezunlara Hekimlik Andını okutması ve kep atmayla son buldu.