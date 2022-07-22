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SANKO Üniversitesi tanıtım günleri yoğun ilgi görüyor

SANKO Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla başlayan tanıtım ve tercih sürecinde öğrenciler ve veliler tarafından yoğun ilgi görüyor.

22 Temmuz 2022 Cuma 00:28
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SANKO Üniversitesi tanıtım günleri yoğun ilgi görüyor

Meslekler ve meslek seçimi için en doğru tercihlerin yapılması konusunda bilgi almak isteyen aday öğrenciler ve velileri SANKO Üniversitesi’ni ziyaret ederek, bölüm ve programların öğretim üyeleriyle karşılıklı görüşme, bilgi alma, üniversitenin fiziki ve teknolojik altyapısını görme fırsatı buluyor. 
SANKO Üniversitesi Tanıtım Ofisi tarafından üniversitenin sağladığı burs ve indirimler, kültürel ve sosyal aktiviteler konusunda da bilgiler paylaşılıyor.
SANKO Üniversitesi Tanıtım Ofisi, tercih dönemi süresince üniversite ana binası giriş katında hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu (Cumartesi-Pazar) ise 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret ederek, üniversiteye gelemeyen adaylar ve veliler ise www.sanko.edu.tr adresinden, 0.530.919 27 65 whatsapp hattına yazarak ya da 0-342 211 65 00 numaralı telefonu arayarak bilgi alabiliyor.
SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ile Beslenme ve Diyetetik alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.
Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

 

Kaynak: PHA
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